قُتل صقر القيسي، مدير مؤسسة "دينيز فيناريط التركية الإغاثية، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفقًا للمعلومات الواردة.

وأفادت المصادر بأن القصف أسفر عن مقتل القيسي وإصابة 11 شخصًا آخرين، بينهم عدد من المصابين بجروح وُصفت بالخطيرة.

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ويُعرف القيسي بإدارته لملف المساعدات التي تقدمها المؤسسة التركية داخل قطاع غزة، وتشير المعلومات المتداولة إلى وجود صلات للقيسي بجهات وشخصيات تركية وفلسطينية، من بينها جهات مرتبطة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحركة حماس.