ترامب يعلن الحرب على إيران: "أدعو الشعب - أسقطوا النظام"

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب صباح اليوم (السبت) أن الولايات المتحدة بدأت بعملية عسكرية واسعة النطاق داخل إيران. وقال ترامب: "هدفنا هو حماية الشعب الأمريكي من خلال إزالة التهديدات الفورية من جانب النظام الإيراني - مجموعة شريرة من أشخاص سيئين للغاية".

"إيران تطور صواريخ بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولاً أخرى. إنها تحاول إعادة بناء برنامجها النووي"، قال ترامب في مقطع فيديو مدته ثماني دقائق نشره على شبكة التواصل الاجتماعي Social Truth، "سندمر صواريخ إيران. سنتأكد من أنها لن تحصل على سلاح نووي".

"أقول للشرطة الإيرانية وقوات الأمن - ألقوا أسلحتكم فورًا أو ستواجهون موتًا محققًا. وللشعب الإيراني - ساعة الحرية تقترب. ابقوا في منازلكم ولا تخرجوا منها، فالوضع في الخارج خطير، وعندما ننتهي ستسيطرون على حكومتكم. هذه ستكون فرصتكم الوحيدة لإسقاط النظام"، قال ترامب.

واصل الرئيس خطابه إلى الشعب الإيراني قائلاً: "هذا هو الوقت لتأخذوا زمام السيطرة على مصيركم، هناك مستقبل مزدهر في متناول اليد. هذا هو الوقت لاتخاذ خطوة."

"إدارتي تفعل كل ما في وسعها لتقليل المخاطر على أفراد الطاقم في المنطقة. مع ذلك – وأنا لا أقول ذلك باستخفاف – النظام الإيراني يريد القتل، وقد تُزهق أرواح أمريكيين شجعان. قد نتعرض لخسائر، وهذا يحدث أحيانًا في الحرب، لكننا نفعل ذلك من أجل المستقبل – وهذه مهمة نبيلة. نحن نصلي من أجل جميع أفراد الطاقم الشجعان الذين يضحون بحياتهم للتأكد من أن حياة الأمريكيين لن تكون في خطر من التهديد النووي الإيراني"، قال الرئيس.

إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا هجومًا على إيران

إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا هذا الصباح هجومًا على إيران، ووزير الأمن الإسرائيلي يؤاف يسرائيل أعلن حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب "هجوم صواريخ وطائرات بدون طيار ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في الوقت القريب المباشر".

وفقًا لتقارير في ايران، تم الهجوم على مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في وسط طهران. وفي هذا السياق، قال مصدر رفيع لوكالة رويترز إن خامنئي ليس في طهران وقد نُقل إلى مكان آمن.

ورد أيضاً في وسائل الإعلام المحلية في إيران أن هجمات جوية نُفذت في عدد من المناطق بطهران، من بينها منطقة قصر الرئاسة ومكاتب الحكومة.