ترامب: لم نكن على علم مسبق بضربة إسرائيل لمنشأة الغاز في إيران ولن تتكرر

بعد يوم من الهجوم الإسرائيلي على حقل غاز استراتيجي في إيران، أدان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في ساعات الفجر (الخميس) الهجوم الإسرائيلي، الذي يُزعم أنه تم بتنسيق مع الأميركيين. نشر ترامب في شبكته الاجتماعية TRUTH: "إسرائيل، بدافع الغضب مما حدث في الشرق الأوسط، هاجمت بعنف منشأة كبيرة تُدعى حقل الغاز جنوب فارس في إيران. جزء صغير نسبيًا منها تضرر. الولايات المتحدة لم تكن تعلم شيئًا عن هذا الهجوم المحدد، وقطر لم تكن متورطة".

واصل ترامب في منشوره: "لسوء الحظ، لم تكن إيران تعلم ذلك، وهاجمت بشكل غير مبرر وغير عادل جزءًا من منشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر. لن يتم تنفيذ المزيد من الهجمات من قبل إسرائيل فيما يتعلق بحقل الغاز ساوث بارس المهم والأغلى هذا، إلا إذا قررت إيران، بشكل غير حكيم، مهاجمة قطر البريئة جدًا – وفي هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمساعدة أو بموافقة إسرائيل أو من دونهما، ستفجر بشكل هائل كل حقل ساوث بارس للغاز بقوة وشدة لم ترها إيران أبدًا من قبل."

هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية أمس منشأة معالجة غاز في جنوب غرب إيران. كانت الغارة على حقل الغاز في "عسلوية"هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل منشآت الغاز الطبيعي في إيران - وهو أصل حيوي للاقتصاد الإيراني. بعد عدة ساعات، أطلق الإيرانيون هجومين صاروخيين باتجاه قطر، وأصابوا منشآت للغاز، مما تسبب في "أضرار واسعة النطاق" لكن دون وقوع إصابات بشرية. بارس الجنوبي هو القطاع الإيراني من أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والذي تتقاسمه إيران مع قطر.

وفقًا لمصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، الهجوم الإسرائيلي كان يهدف إلى ضرب مصدر دخل مهم للحرس الثوري. وبحسب مصادر إسرائيلية وأمريكية، فإن الهجوم تم بالتنسيق مع الرئيس ترامب. كان هدف الهجوم هو الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وقالت المصادر إن ترامب اعتقد أن طهران استلمت الرسالة وترغب في تجنب مزيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

واصلت شركة قطر للطاقة الإبلاغ عن أضرار هذا الصباح أيضًا: "بالإضافة إلى الهجوم السابق، تؤكد شركة قطر للطاقة أنه في الساعات الأولى من صباح الخميس، 19 مارس 2026، تعرض عدد من منشآتها للغاز الطبيعي المسال (LNG) لهجمات صاروخية، مما تسبب في حرائق كبيرة وأضرار إضافية واسعة النطاق. تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ على الفور لاحتواء الأضرار، دون ورود تقارير عن إصابات."

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها اعترضت ودمرت أربعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه الرياض يوم الأربعاء، وأحبطت أيضاً محاولة هجوم على منشأة غاز في المزرة باستخدام طائرة مسيرة. وفي يوم الخميس، استهدفت إيران مرة أخرى منشآت الغاز في قطر والعاصمة السعودية.