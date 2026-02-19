وزير خارجية إسرائيل يهاجم نظيرته البريطانية: ماذا بقي من إرث بلفور وتشرشل؟

شارك وزير الخارجية غدعون ساعر شارك الليلة (الخميس) في مناقشة عقدت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط. وقد بادرت إلى المناقشة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، التي تشغل منصب رئيسة مجلس الأمن الحالية للأمم المتحدة.

خلال المناقشة، واجه وزير الخارجية ساعر نظيرته البريطانية بعد أن هاجمت قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن إزالة حواجز البناء في الضفة الغربية، و"عنف المستوطنين"، وجادلت بضرورة تعزيز القيادة الفلسطينية.

وقال ساعر لنظيرته البريطانية مستعرضا خريطة الانتداب البريطاني"في عام 1917، أصدرت الحكومة البريطانية تصريح بلفور بهدف إعادة إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في أرضنا. تلك الأماكن في قلب وطننا القديم التي تدّعون أن اليهود غير مسموح لهم بالسكن فيها وأنهم كما يبدو ينتهكون القانون الدولي"، وأضاف "أنتم من اعترف بها كجزء من الوطن القومي للشعب اليهودي. أريد أن أُريكِي على الخريطة، هذه هي 'الضفة الغربية' كما تسمونها."

وأضاف أيضًا: "في عام 1921، قال وينستون تشرشل خلال زيارته لإسرائيل: 'من الواضح أن اليهود يستحقون وطناً قومياً... وأين يمكن أن يكون ذلك إن لم يكن في هذه الأرض؟'. سيدتي الرئيسة، ماذا تبقى لكِ من التقليد التاريخي السامي لبلفور وتشرشل؟".

"هذا الجدل هو مثال إضافي على الهوس المنافق بالحضور اليهودي في قلب بلادنا الصغيرة"، وأضاف: "الادعاء بأن الإسرائيليين لا يمكنهم العيش في يهودا والسامرة(الاسم التوراتي للضفة) لا يتعارض فقط مع القانون الدولي وإعلان بلفور الصادر عن بريطانيا نفسها، بل هو أيضاً مشوّه من الناحية الأخلاقية. كيف يمكن لليهود أن يعيشوا في لندن أو باريس أو نيويورك، لكن يُمنع عليهم العيش في مهد حضارتنا؟"

خلال النقاش، هاجم الوزير ساعر أيضًا سفير روسيا في الأمم المتحدة: "كان من المضحك سماع ممثل الاتحاد الروسي يتحدث عن القانون والقضاء الدولي، عن الاحتلال، عن ضم الأراضي وعن إنهاء النزاعات بطرق سلمية. لم أستطع سوى أن أضحك بصوت عال أثناء خطابه".