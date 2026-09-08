حرب اليمن تشتعل.. هجوم حوثي دموي ومواجهات عنيفة مع قوات مدعومة سعوديًا

قُتل أكثر من 300 شخص في هجمات متجددة في اليمن، حيث اندلعت اشتباكات بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران على طول الجبهة بأكملها.

يوم الخميس، شن الحوثيون هجومًا ضد القوات الحكومية أدى إلى مقتل أكثر من 120 شخصًا، بينما حاولوا قطع الاتصال بين مدينة المخا الساحلية وتعز في المرتفعات. كما بدأ الحوثيون في شن هجمات ضد السفن السعودية ومصافي النفط في المنطقة.

https://x.com/i/web/status/2096976971007701222 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في غضون يوم من الهجوم، شنت الحكومة اليمنية المتحالفة مع السعودية عدة هجمات مضادة ضد مواقع الحوثيين على طول الساحل وفي الصحارى الشمالية المتاخمة للسعودية. وأعلنت القوات الحكومية أنها تهدف إلى السيطرة على مدينة الحديدة الساحلية، آخر ميناء متبقٍ قادر على إعادة تزويد قوات الحوثيين بالإمدادات في مناطق الداخل اليمني.

من غير الواضح حالياً ما الذي تسبب في هذا التصعيد، إذ يدّعي البعض أن إيران تسعى لفتح جبهة أخرى للضغط على الولايات المتحدة، بينما يقول آخرون إن الأمر مرتبط بالهجمات على مطار صنعاء في وقت سابق من هذا العام، والتي أدت إلى تقييد وصول الحوثيين إلى الإمدادات، مما أجبرهم على شن هجوم لاستعادة المزيد من الموانئ.

سيطرة الحوثيين على تعز ستمنحهم سيطرة أكبر على مضيق باب المندب وتمنح حليفهم إيران نفوذًا أكبر في المفاوضات مع الولايات المتحدة. إذا سقطت تعز، سيحصل الحوثيون على طريق واضح نحو عدن، وهو ميناء رئيسي يمكن أن يدعم إمدادات أكبر قادمة من إيران.

تم صد الهجوم الأولي للحوثيين إلى حد كبير ولم يحققوا سوى مكاسب قليلة؛ وفي الوقت نفسه، أسفرت هجمات القوات الحكومية المضادة عن نتائج يوم الاثنين حيث أحرزت تقدماً على الساحل وفي صحارى الشمال.

https://x.com/i/web/status/2096941525917676016 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

قال محافظ الحديدة الموالي للحكومة لوسائل إعلام سعودية مملوكة للدولة إنه واثق من أن القوات الحكومية ستنجح في السيطرة على الحديدة. وأفاد مسؤول آخر بأنهم تقدموا لمسافة 30 كيلومترًا (18.6 ميل) داخل المدينة. وعلى الرغم من أن التقدم يبدو وكأنه توقف بسبب القتال العنيف في منطقة تعز، إلا أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفادت بأن أكثر من 20 ألف شخص قد نزحوا، بينما لا يزال آخرون محاصرين بسبب التغيرات السريعة على خط المواجهة.

يُقود الكثير من القتال على الساحل من قبل المقاومة الوطنية اليمنية (YNR). وقد تكوّنت المقاومة الوطنية اليمنية في البداية من أعضاء من الحرس الجمهوري اليمني النخبوي، وتم لاحقًا ضمها تحت جناح دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد قدمت الإمارات التدريب والإمدادات لهذه الوحدة، مما جعلها واحدة من أكثر الوحدات القتالية فاعلية في الصراع. ومع ذلك، فقد تعرضت لانتقادات باعتبارها الجيش الشخصي لطارق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أطيح به في عام 2012 وقُتل في القتال عام 2017.

بينما توقفت الجبهة الجنوبية، كانت الجبهة الشمالية أكثر مرونة بشكل ملحوظ. وقد أتاحت الضربات الجوية السعودية المزعومة على مواقع الحوثيين بالقرب من الحدود الفرصة لقوات الحكومة لشن هجمات سريعة على طول الحدود الخالية.

أفادت بعض المصادر الموالية للحكومة بانهيار جبهة الحوثيين، مع انسحاب قوات الحوثيين من مواقع لا يمكن الدفاع عنها في الصحراء. وذكرت قناة اليمن الحكومية أنه عقب السيطرة على معسكر اللبنات العسكري في الصحراء، استسلم "العشرات" من الحوثيين للقوات الحكومية. كما أفادت وسائل إعلام مملوكة للسعودية بأن القبائل في منطقة الجوف الشمالية بدأت في التعبئة دعماً للقوات الحكومية، وتظهر مقاطع الفيديو من المنطقة انضمام أعداد كبيرة من المقاتلين غير النظاميين إلى صفوف القوات الحكومية.

https://x.com/i/web/status/2097032790868951485 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

على الرغم من ادعاءات القوات الحكومية، يبدو أن التقدم الحكومي قد توقف بينما لا تزال المعارك عنيفة. وقد سيطرت القوات الحكومية على مواقع استراتيجية في الجنوب والشمال، مما وفر لها مواقع أفضل لشن حملات إضافية. ومع ذلك، لم تستولِ هذه القوات على أي مراكز سكانية رئيسية، ولا يبدو أنها تسببت في انهيار كبير في معنويات الحوثيين.

رداً على الغارات الجوية السعودية المزعومة، استهدف الحوثيون مصفاة أرامكو السعودية في جازان، حسبما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز. وتنتج مصفاة جازان 400,000 برميل من النفط يومياً، مما يجعلها واحدة من أكبر مصافي النفط في المملكة العربية السعودية.