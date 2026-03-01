مسوؤل أمني لـ i24NEWS: إيران أطلقت صواريخ نحو منطقة قبرص

أكد مسؤول أمني لشبكة i24NEWS اليوم (الأحد) أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه الأجواء القبرصية، وسقطت في البحر. وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير الدفاع البريطاني عن إطلاق صاروخين إيرانيين باتجاه قبرص، حيث يتمركز آلاف الجنود البريطانيين.

AP

بالمقابل، أشار وزير الدفاع البريطانية إلى أن صواريخ ومسيّرات إيرانية سقطت على بعد مئات الأمتار فقط من القوات البريطانية في قاعدة في البحرين.

أمس أطلقت إيران صواريخ نحو دول الخليج، منها الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، السعودية وعُمان.

في قبرص توجد قاعدتان عسكريتان لبريطانيا - أكروتيري وديكيليا - أُنشئتا عام 1960 مع استقلال الجزيرة لتشكيل نقطة استراتيجية في شرق البحر الأبيض المتوسط. تُستخدم القاعدتان كنقطة انطلاق للقوات البريطانية (حوالي 3500 شخص)، وتضمان مطارات ومنشآت استخباراتية، وتخضعان لسلطة وزارة الدفاع البريطانية وليس لحكومة قبرص.