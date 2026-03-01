"نتنياهو يوجّه رسالة بالفارسية إلى الإيرانيين: 'الفرصة وصلت، لا تفوتوها'"

نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) رسالة بالفارسية إلى الشعب الإيراني، بعد حوالي يوم من بدء عملية "زئير الأسد". وقال: "في الأيام القادمة سنضرب آلاف الأهداف التابعة للنظام الإرهابي، وسنهيئ الظروف للشعب الإيراني الشجاع للتحرر من قيود الطغيان".

ولذلك أقول لكم مرة أخرى، مواطني إيران، لا تفوتوا هذه الفرصة. هذه فرصة تأتي مرة واحدة فقط في كل جيل. لا تجلسوا مكتوفي الأيدي، لأن لحظتكم ستأتي قريباً - اللحظة التي يجب عليكم فيها الخروج إلى الشوارع، والخروج بأعداد كبيرة لإكمال المهمة، وإسقاط نظام الإرهاب الذي مرّر حياتكم"، وأضاف: "معاناتكم وتضحياتكم لن تذهب سدى".

واختتم قائلاً: "لقد وصلت المساعدة التي كنتم تنتظرونها. لقد وصلت المساعدة، والآن حان وقت التوحد في مهمة تاريخية. يا مواطني إيران - فرس، أكراد، أذربيجانيين، أهوازيين، وبلوش - حان وقت توحيد الجهود لإسقاط النظام وتأمين مستقبلكم.

AP

أمس، مع بدء العملية، توجه أيضاً رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى الشعب الإيراني وقال: "ساعة الحرية تقترب. ابقوا في منازلكم ولا تخرجوا منها، فالوضع خارج المنازل خطير. عندما ننتهي ستسيطرون على حكومتكم. هذه ستكون فرصتكم الوحيدة لإسقاط النظام. هذا هو الوقت لأخذ السيطرة على مصيركم، فهناك مستقبل مزدهر في متناول اليد. هذا هو الوقت لاتخاذ خطوة".