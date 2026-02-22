هدد عضو الكنيست نيسيم ناطوري، عضو لجنة الخارجية والأمن، هذا المساء (الأحد) إيران قائلاً: "لديهم سجاد فارسي - لدينا مصنع نسيج."

هذا وصرح عضو الكنيست خلال مقابلة مع "ساحة الأخبار" : "لدينا أيضًا أدوات لم نستخدمها بعد. لا أحد يريد أن يختبرنا، لا الإيرانيون ولا أي أحد آخر. سنستخدم السلاح إذا شعرنا بتهديد يصل إلى حد التهديد الوجودي، إسرائيل ستستخدم سلاحًا لم تستخدمه حتى اليوم".

يوم الخميس القادم ستُستأنف محادثات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، حيث سيمثل الجانب الإيراني وزير الخارجية عراقجي، ومن الجانب الأمريكي سيصل ويتكوف وكوشنر. ومن المتوقع أيضاً أن يشارك مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعد أن شارك في الجولة السابقة.

من المتوقع أن تُعرض المقترح الإيراني على الأمريكيين قبل المحادثات يوم الخميس، بحيث يوجد سيناريو يفيد بأن الأمريكيين لن يستأنفوا المحادثات في أعقاب رفض المقترح الإيراني.

بالتزامن، أفادت وكالة "رويترز" أن إيران تعرض تنازلات جديدة منذ انتهاء المحادثات الأسبوع الماضي. وقال مسؤول رسمي إن طهران ستنظر بجدية في خيار إرسال نصف اليورانيوم المخصب لديها إلى الخارج، وتخفيف النصف المتبقي، والمشاركة في إنشاء شراكة تخصيب إقليمية.