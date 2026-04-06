نشر أول: كشف اليوم (الاثنين) عن قضية تجسس جديدة وخطيرة، حيث تم اعتقال أربعة جنود يخدمون في الخدمة النظامية القتالية للاشتباه بأنهم عملوا معًا كمجموعة وتجسسوا لصالح إيران حتى أثناء الحرب. التحقيق يُجرى بالتعاون بين الشاباك وشرطة منطقة آشر.

بعض المشتبه بهم لا يزالون ممنوعين من لقاء محامٍ بينما تم تمديد اعتقال جميع المشتبه بهم. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، هناك اتجاه واضح لمحاولات اختراق جهاز الأمن وبين المواطنين، ويشير ذلك إلى زيادة حادة في تهديدات التجسس من جانب إيران في الأيام الأخيرة.

كما هو معلوم، في الشهر الماضي تم الكشف عن أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد راز كوهين، من سكان القدس ويبلغ من العمر 26 عامًا، وهو جندي احتياط في منظومة القبة الحديدية، متهم بأنه نقل معلومات حساسة لجهات إيرانية خلال الأشهر الأخيرة. من بين أمور أخرى، قام بنقل مواقع قواعد ومنصات إطلاق القبة الحديدية، ومعلومات حول خدمته في الاحتياط، ومعلومات عن الجنود في محيطه.

وفقاً للائحة الاتهام تم إنشاء الاتصال بين كوهين ومشغليه عبر شبكة التلغرام. في مرحلة مبكرة فهم أن الحديث يدور عن جهات إيرانية، لكنه مع ذلك واصل التعاون معهم.

في إطار عمله، أرسل راز كوهين لمشغليه ملفًا يتضمن مواد من خدمته العسكرية منذ السابع من أكتوبر: صور، مقاطع فيديو ومعلومات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، شرح لهم تفاصيل وظيفته بدقة، وقدم شرحًا عن كيفية عمل منظومة القبة الحديدية، بل وزودهم أيضًا بمعلومات عن مهام جنود آخرين من حوله.

يتبين أيضًا أنه نقل إحداثيات قواعد، من بينها موقعان على الأقل لمنظومة القبة الحديدية. المتهم خدم كفني تحكم ومراقبة للمنصات الصاروخية. في مرحلة معينة طُلب منه تنفيذ مهام إضافية، من بينها توثيق مراكز للشرطة - لكنه في النهاية لم ينفذ المهمة، وادعى أن السبب هو الخوف.

לבסופו של דבר, راز كوهين نقل إلى الجهات الإيرانية تفاصيل عن حارس أمن في بيت الرئيس، وعن قريبة عائلة لطَيّار مزعوم في سلاح الجو، وتفاصيل عن مجرم جنائي أُدين بقتل شخصين، بالإضافة إلى تفاصيل عن صديقه المتورط في مشاكل مالية وتعاطي المخدرات.

مقابل نشاطه تلقى ما مجموعه حوالي 1,000 دولار بعملات رقمية. حاول المتهم لاحقًا قطع الاتصال مع مشغليه، لكنهم هددوه بأنهم سيبلغون عنه للشاباك، مما زاد من خوفه وأدى إلى استمرار تعاونه.