وسائل إعلام إيرانية نشرت اليوم (الأحد) اقتباسات لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف. بمناسبة مرور 30 يوماً على بدء الحرب، اتهم قاليباف إدارة ترامب قائلاً: "العدو يلوّح بالتفاوض علناً، بينما يخطط سراً لهجوم بري". وأضاف المسؤول الإيراني محذراً المنطقة: "نحن في حرب عالمية كبيرة، ويجب أن نستعد للوصول إلى القمة".

قال قاليباف إن الولايات المتحدة "تطرح الآن قائمة من 15 نقطة، وتعرض رغباتها وتدفع بما لم تستطع تحقيقه في الحرب. كان لدى العدو خطة لإسقاط الجمهورية الإسلامية، والآن هدفهم هو فتح مضيق هرمز". وحذر قاليباف من أن الجنود الأمريكيين الذين سيدخلون برياً سيواجهون مقاومة شديدة من إيران، وأن الاستسلام ليس خياراً. وبالعربية، أضاف أن رسالة إيران "واضحة" وأنها لن تقبل "الإهانة".

بالتوازي، في الولايات المتحدة يجري الاستعداد لاحتمال عمليات برية مطولة في إيران، وذلك حسبما أفاد الليلة الماضية تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر رسمية أمريكية.

في يوم الخميس أعلن ترامب أنه بناءً على طلب حكومة إيران، سيتم تعليق الهجمات على البنى التحتية لمصنع طاقة في إيران حتى يوم الاثنين، 7 أبريل، في ساعات الصباح الباكر (بتوقيت إسرائيل)، وذلك لإتاحة الوقت لمواصلة المفاوضات. وأضاف ترامب في منشور أن "المحادثات مستمرة، وعلى الرغم من التصريحات الخاطئة من قبل وسائل الإعلام المزيفة وغيرها، إلا أنها تتقدم بشكل جيد جداً".

نذكر أنه بعد اغتيال خامنئي، من أدار الأمور كان علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وبعد أن تم اغتياله أيضًا - الرجل القوي الحالي هو محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان. باللقب - رئيس البرلمان؛ فعليًا - أكثر من ذلك بكثير. قاليباف ليس فقط سياسيًا، بل هو أيضًا عسكري وطَيّار سابق نشأ في نفس البيئات التي نشأ فيها القائد الأعلى.