نشر أول: تقديرات إسرائيلية أن عملية اغتيال أحمدي نجاد فشلت

نشر أول: في إسرائيل يقدّرون اليوم (الإثنين) أن محاولة اغتيال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد على ما يبدو قد فشلت.

كما هو معلوم، أفيد أمس بأن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، تم اغتياله في منزله إلى جانب حراسه في الضربة الافتتاحية للجيش الإسرائيلي.

أحمدي نجاد شغل منصب الرئيس السادس لإيران بين عامي 2005 و2013، ويُعتبر أحد الشخصيات الاستفزازية والمثيرة للجدل في الساحة الدولية. خلال فترة ولايته تصاعدت المواجهة بين طهران والغرب حول البرنامج النووي، وفرضت على إيران عقوبات قاسية.

I24NEWS

يُذكر بشكل أساسي بسبب سلسلة من التصريحات الحادة ضد إسرائيل. في مؤتمر "عالم بلا صهيونية" عام 2005 وصف إسرائيل بأنها "ورم سرطاني" يجب إزالته من الخريطة، وهاجم القادة العرب الذين اعترفوا بإسرائيل، وخلال ولايته واصل إنكار الهولوكوست، وهي تصريحات أثارت إدانات دولية شديدة.

بعد انتهاء ولايته كرئيس، واصل أحمدي نجاد كونه شخصية بارزة في السياسة الإيرانية، رغم أن علاقاته مع مراكز القوة في النظام كانت معقدة وأحياناً متوترة.