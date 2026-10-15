حصري: الشاباك يحذر من محاولات إيرانية للسيطرة على الضفة الغربية

حصري: رئيسة قسم الجريمة في القناة العبرية لي عياش نشرت هذا المساء (الخميس) لأول مرة تحذير الشاباك حول سيطرة إيرانية في الضفة الغربية. الحديث يدور كما هو معروف عن وثيقة رسمية، تصف كيف أن إيران ببساطة تستغل الفراغ الذي نشأ نتيجة لإحباط خلايا مسلحة وضرب الكتائب المسلحة وبنى حماس التحتية.

"تدخل إلى الفراغ الذي نشأ نتيجة الاعتقالات وعمليات الإحباط ضد المسلحين في الضفة الغربية، تدخل مختلف التنظيمات المسلحة وعلى رأسها إيران، بهدف إشعال الساحة وتشجيع مقاومة مسلحة واسعة النطاق".

ينصبّ نشاطهم على تحديد وتجنيد نشطاء وخلایا عسكرّية في الميدان، وتوفير وسائل قتالية وأموال، وذلك لصالح تنفيذ عمليات قتل وعمليات ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتحريض خطير بهدف إشعال الميدان... كل ما ذُكر أعلاه يترك منطقة الضفة الغربية كساحة تُعرَّف بأنها "ساحة حرب"، كما كُتب في الرأي الرسمي.

كما ذُكر، هذه المذكرة تبرز ما يفكر به الجهاز حول الهيمنة الإيرانية على الضفة الغربية. إحدى توصيات الشاباك هي معارضة الإفراج المبكر عن مهربي وتجار السلاح، الذين يعرّفهم كـ"عامل مضاعف كبير لقوة التنظيمات المسلحة".