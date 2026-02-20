قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم (الجمعة) في مقابلة مع شبكة MS NOW (سابقاً MSNBC): "الولايات المتحدة لم تطلب منا خلال المفاوضات في جنيف وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل على الأراضي الإيرانية. تحدثنا عن خطوات تثبت أن برنامجنا النووي مخصص للأغراض السلمية".

في غضون ذلك، تدخل حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى البحر الأبيض المتوسط. كما ذُكر، حاملة الطائرات جيرالد آر فورد هي الأكثر تقدمًا في الأسطول الأمريكي، والأولى في السلسلة التي تحمل اسمها، سلسلة "فورد"، وهي في طريقها إلى الشرق الأوسط. الحاملة، مثل سابقاتها، هي جزيرة عائمة للطائرات، ترافقها مجموعة هجومية واسعة جدًا، وتعمل، مثل حاملات الطائرات من سلسلة نيميتز، بواسطة مفاعلين نوويين.

طولها حوالي ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مترًا، سرعتها حوالي ثلاثين عقدة، أي ما يعادل ستة وخمسين كيلومترًا في الساعة، وعلى متنها ما لا يقل عن أربعة آلاف وخمسمائة من أفراد الطاقم. يرافقها حتى تسعين طائرة، من بينها طائرات F-35، وطائرات F-18، ومروحيات، وغير ذلك الكثير.

دخلت فورد الخدمة العملياتية في عام 2013، مما يجعلها أيضًا الأحدث في الأسطول البحري الأمريكي. وصولها إلى الشرق الأوسط سيغير بشكل كبير ميزان القوة النارية الهائل الذي جمعته الولايات المتحدة حتى الآن في المنطقة.

لقد تواجدت حاملة الطائرات في الأشهر الأخيرة في منطقة الكاريبي، وشاركت بشكل كبير في عملية إلقاء القبض على رئيس فنزويلا المعزول نيكولاس مادورو. هذا لن يكون أول زيارة لفورد إلى الشرق الأوسط. فبعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر، أُرسِلت فورد إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية لردع إيران عن اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. ومن المحتمل هذه المرة أن فورد لن تكتفي بردع إيران، بل ستستخدم أيضًا آلة حربها الكبيرة ضد نظام الملالي.