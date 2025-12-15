مبعوث الولايات المتحدة ونتنياهو توصلا إلى تفاهمات بشأن سوريا

في أعقاب اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومبعوث الولايات المتحدة توم باراك اليوم (الاثنين)، يقول مصدران لقناة i24NEWS إن إسرائيل والولايات المتحدة توصّلتا إلى تفاهمات بشأن استمرار الرغبة الإسرائيلية بالعمل في سوريا ضد التهديدات، وبشأن استمرار المفاوضات مع سوريا حول الاتفاق الأمني.

أحد المصادر قال لـ i24NEWS: "كل طرف الآن يفهم ما عليه فعله". وكما نُذكر، فقد نشرنا أمس أن باراك سيحدد في اجتماعه مع نتنياهو خطوطًا حمراء بخصوص النشاط الإسرائيلي في سوريا.

المبعوث باراك وصل إلى إسرائيل بهدف اللقاء مع نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين حول مجموعة من القضايا الإقليمية، لكنه سيركز على سوريا. في الإدارة الأمريكية يرون بالرئيس الشرع حليفًا يحاول التوصل الى استقرار الدولة وتقدمها - ولذلك يريدون تجنب إجراءات يرَونها مهددة لحكمه.