تقرير: ترامب يسعى لإنهاء الحرب خلال أسابيع

أفادت وول ستريت جورنال اليوم (الخميس) أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قال لمقربيه في الأيام الأخيرة إنه يريد تجنب حرب طويلة الأمد مع إيران، وأنه يأمل في إنهاء المواجهة في الأسابيع القريبة القادمة. وذكر الرئيس بشكل خاص لمستشاريه أنه يعتقد أن المواجهة في مراحلها الأخيرة، وحثهم على الالتزام بالجدول الزمني بين أربعة إلى ستة أسابيع الذي عرضه بشكل علني، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على الموضوع.

خطط مسؤولون في البيت الأبيض لعقد قمة في منتصف مايو مع زعيم الصين شي جين بينغ في بكين، على أمل أن تنتهي الحرب قبل بدء الاجتماع، بحسب ما قاله بعض المسؤولين. في محادثاته مع حلفاء سياسيين خارج الإدارة، كان انتباهه ينتقل أحيانًا إلى مواضيع أخرى: الانتخابات النصفية المقبلة في الكونغرس، قرار ترامب إرسال عملاء الهجرة المثيرين للجدل من ICE إلى المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الإغلاق الجزئي للحكومة للمساعدة في تأمين الركاب، واستراتيجيات لدفع تشريع يفرض إبراز بطاقة هوية عند التصويت في الانتخابات الفيدرالية.

يبدو أن الرئيس مستعد للانتقال إلى التحدي الكبير التالي له، هكذا قال شخص آخر تحدث معه مؤخرًا، رغم أن ترامب لم يذكر ما هو ذلك التحدي. بعض حلفائه يأملون أن يتمكن من التوجه لإسقاط النظام الشيوعي في كوبا، في حين يريد مستشاروه المقربون أن يركّز على الموضوع الأكثر إلحاحًا بالنسبة للناخبين: غلاء المعيشة، الذي تفاقم نتيجة الحملة.

نذكر أن التقدير في إسرائيل هو أن فرص نجاح المفاوضات منخفضة في ظل متطلبات طهران. ووفقًا لمصادر داخل باكستان لقناة i24NEWS، بخلاف التصريحات العلنية والمتطلبات المبالغ فيها، فإن الإيرانيين في الواقع أكثر حماسًا في المحادثات مع الوسطاء مما يظهر من البيانات الرسمية. ووفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، حاليًا الفجوات بين الطرفين كبيرة جدًا، وعلى الأقل في الوقت الحالي - يتضح أنه لن تُعقد جولة محادثات يوم الجمعة القادم كما خطط الرئيس ترامب.

ترامب مستعد لإصدار أمر بإدخال قوات أمريكية إلى أراضي إيران، لكنه يتردد خوفًا من أن تطول الحملة، أو أن يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين سيُقتلون أو يُصابون إذا استمرت الحرب، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون. حتى الآن، أُصيب نحو 300 أمريكي وقُتل 13.