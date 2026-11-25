انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قوة العمل الدولية المعنية بمكافحة معاداة السامية، والتي يقودها السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، وتضم ممثلين عن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وعدد من الدول الأخرى.

وأعلن مكتب دانون انضمام الإمارات إلى المبادرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة مشاركتها أو مستوى تمثيلها في قوة العمل.

وتضم المجموعة الدولية ممثلين عن دول عدة، وتتمحور مهمتها حول تنسيق الجهود الدولية لمكافحة معاداة السامية، في إطار تعاون متعدد الأطراف تقوده البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة.

ويأتي انضمام الإمارات في سياق توسيع المشاركة الدولية في المبادرة، التي تجمع دولا من أميركا الشمالية وأوروبا، إلى جانب دول أخرى.