بعد أندونيسيا: هل ستكون المغرب أول دولة عربية تنضم إلى القوة الدولية في غزة؟

كشفت هيئة البث الرسمية، مساء الاثنين، أن المغرب واليونان وألبانيا تجري مفاوضات متقدمة مع الولايات المتحدة لإرسال قوات عسكرية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تكون المغرب أول دولة عربية تنضم إلى هذا التشكيل.

ووفقًا للتقرير، تواصل ممثلون عن القيادة الأمريكية المتمركزة في كريات غات خلال الأيام الأخيرة مع قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، بهدف تنسيق الدخول إلى منطقة تقع بين رفح وخان يونس، وذلك في إطار الاستعدادات لإقامة قاعدة جديدة للقوة متعددة الجنسيات.

وتشير المعلومات إلى أن القاعدة المزمع إنشاؤها ستكون كبيرة الحجم وتقع جنوب القطاع، ومن المتوقع أن تستضيف ممثلين عن عدة جيوش، إلى جانب طواقم أمريكية ومتعهدين مدنيين سيتولون التخطيط لأعمال البناء، على أن تبدأ الأعمال بنهاية الشهر الجاري.

وأفادت تقارير سابقة بأن إندونيسيا تستعد الى إرسال آلاف الجنود للمشاركة في القوة الدولية، التي جرى طرحها بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار ترتيبات أمنية جديدة للقطاع.

ويأتي هذا الحراك في ظل جهود دولية لإعادة ترتيب المشهد الأمني في غزة، وسط تساؤلات بشأن طبيعة مهام القوة الجديدة وتفويضها وآلية عملها على الأرض.