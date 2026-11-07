قُتلت نورة مصاروة (41 عامًا)، صباح السبت، إثر تعرضها للطعن داخل منزلها في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث، فيما نُقل شريكها، المشتبه بارتكاب الجريمة، إلى المستشفى وهو معتقل وفي حالة متوسطة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى ضبط السكين التي يُشتبه في استخدامها في جريمة القتل داخل المنزل.

وتُظهر التحقيقات الأولية أن شجارًا اندلع داخل المنزل، حاولت خلاله مصاروة التدخل والفصل بين الأطراف، قبل أن تتعرض للطعن. ووفق المعطيات المتوفرة، لم تُسجل حوادث عنف سابقة بين الزوجين.

وكان مركز الإسعاف التابع لنجمة داود الحمراء قد تلقى بلاغًا عند الساعة 08:45 صباحًا، بشأن إصابة امرأة في الطيرة. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، حيث عثرت على مساروة فاقدة للوعي ومن دون نبض أو تنفس، مع إصابات في جسدها، وأعلنت وفاتها في موقع الحادث.

وقال المسعف سعيد مطر إن الطاقم أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، لكنه اضطر إلى إقرار وفاتها في المكان.

خمسة قتلى في المجتمع العربي خلال أيام

وتأتي الجريمة في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ قُتل خمسة أشخاص منذ يوم الخميس، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام إلى 198 شخصًا.

وفي طمرة، قُتل يوسف حماد (22 عامًا)، الخميس، بإطلاق نار من مسافة قريبة قرب منزله. وتشير الشبهات إلى أن مطلق النار كان يخطط لاستهداف شخص آخر، لكنه أطلق النار على حماد بعدما لم يعثر على هدفه.

وفي باقة الغربية، قُتل أحمد جمال (25 عامًا)، بعدما أطلق مجهولون النار على مجموعة من الشبان. وعثرت الشرطة في موقع الجريمة على نحو 200 رصاصة، إلى جانب أضرار مادية واسعة.

وتفحص الشرطة عدة اتجاهات للتحقيق، من بينها احتمال ارتباط الجريمة بالنزاع المستمر في قلنسوة، الذي أودى حتى الآن بحياة عشرة أشخاص، أو أن تكون ناجمة عن خلاف محلي.

كما قُتل السجين أيال الهيب (37 عامًا)، صباح الخميس، بإطلاق نار في محطة حافلات على شارع 65، بالقرب من سجن تسلمون. وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة جنائية. وكان الهيب يقضي منذ عام 2015 حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا بتهمة التسبب بالقتل، وحصل على تصريح من مصلحة السجون للخروج إلى العمل والعودة إلى السجن.

وفي النقب، تحقق الشرطة في شبهة جريمة قتل أخرى، بعد العثور على امرأة متوفاة داخل منزلها الخميس. وبعد وقت قصير، لقي شقيقها حتفه في حادث اصطدام بحافلة في جنوب البلاد، فيما أُوقف عشرة أشخاص من محيط العائلة للتحقيق.