قدمت النيابة العامة صباح اليوم (الجمعة) لائحة اتهام ضد موشيه لحوفيتز، وهو من سكان القدس ويبلغ من العمر 21 عامًا، بعد أن عمل لصالح المخابرات الإيرانية ونفذ لصالح جهة كان على اتصال بها مهام مختلفة مقابل دفع مالي.

وفقًا للاتهام، لخوڤيتش تواصل مع شخص قدم نفسه باسم "مايكل" في إطار بحثه عن عمل. خلال العلاقة بين الاثنين، طُلب منه تنفيذ مهام، منها توثيق وتصوير مواقع في أنحاء البلاد، بما في ذلك رعنانا والقدس، مقابل دفعات نقدية تم تحويلها له بعملات رقمية - بمبالغ وصلت إلى آلاف الدولارات.

بالإضافة إلى ذلك، ورد في لائحة الاتهام أنه في مرحلة معينة أدرك لخوفيتش أن الجهة التي يتواصل معها تعمل لصالح إيران، ومع ذلك استمر في التواصل معها ونفذ لها عدة مهام - وذلك أيضًا خلال عملية "وثبة الأسد". بالإضافة إلى ذلك، قاد السيارة بدون رخصة.

أمس نشرنا اقتباسات من تحقيق عمي جايداروف، الذي سيتم اتهامه بالتجسس لصالح إيران وخطّط للاعتداء على رئيس الحكومة السابق بينيت. في تحقيقه اعترف بأنه كان يعلم من كان يتعامل معه: "ظننت أن الأمر لا بأس به مقابل المال، وإذا حدث شيء خطير، كما حدث في 7 أكتوبر، ستعرف إسرائيل كيف تخرج من ذلك"، قال. "هذه أفضل وظيفة حصلت عليها على الإطلاق".

هذا الأسبوع، أفدنا لأول مرة أن أربعة جنود في الخدمة القتالية النظامية تم اعتقالهم كجزء من قضية تجسس جديدة، للاشتباه بأنهم عملوا معًا كمجموعة لصالح إيران. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن الحديث يدور عن توجه واضح لمحاولات اختراق لمنظومة الأمن وداخل المواطنين الإسرائيليين، وذلك في ظل ارتفاع حاد في تهديدات التجسس في الأيام الأخيرة.