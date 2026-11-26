رغم قرار محكمة العدل العليا بإلزام قيادة المنطقة الوسطى بالسماح لعائلة فلسطينية من قرية جالود في الأراضي الفلسطينية بالعودة إلى منزلها خلال الأيام المقبلة، بعدما غادرته إثر إضرام النار فيه، من قبل مستوطنين وتعرّضها لمضايقات منهم، وصل الليلة الماضية (الخميس) مستوطنون آخرون إلى المكان برفقة جرافة وألحقوا أضرارًا بمنزل العائلة.

يُذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر، قام أكثر من 100 مستوطن بأعمال شغب في قرية جالود بمنطقة رام الله ، ورشقوا قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة وأضرموا النار في مبانٍ ومركبات وممتلكات فلسطينية، على خلفية عودة العائلة الفلسطينية إلى منزلها. وأُصيب ثلاثة من عناصر حرس الحدود بجروح طفيفة في الحادث، ولحقت أضرار بمركبة تابعة لقوات الأمن.

تقول الشرطة وجهاز الشاباك إن الجيش الإسرائيلي لم ينسّق معهما إعادة العائلة إلى جالود. وقالت الشرطة: «كان التنسيق المسبق سيتيح الاستعداد ميدانيًا ومنع بعض مثيري الشغب من الوصول إلى القرية». في المقابل، ردّ الجيش الإسرائيلي: «لم تتعامل الشرطة يومًا مع حوادث الجرائم القومية المتكررة. وهي تقتصر اليوم على تنفيذ اعتقالات استباقية».

بالتوازي، علمت i24NEWS أن أحد المشتبه بهم في الحريق المتعمد، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، ضُبط بحوزته غطاء وجه وقميص تفوح منه رائحة غاز قوية. وقد اعتُقل في محطة وقود في كوخاف يعقوب، بعد نحو ساعتين ونصف من الحادثة. وبحسب الشرطة، كان بحوزته غطاء وجه، وعُثر في سيارته على قميص أسود تفوح منه رائحة غاز قوية وغطاء وجه آخر. وأكد ممثل الشرطة أنه لم تُؤخذ إفادات من سكان فلسطينيين، وعندما سُئل عما إذا كان أحد يربط المشتبه به بالحادثة، أجاب بالنفي.