هاجم عشرات المستوطنين، فجر الثلاثاء، قرية جالود جنوب نابلس، وأضرموا النار في منزلين لعائلة طوباسي، بعد ساعات من عودة أفرادها إلى المكان بموجب قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك عقب نحو شهرين من مغادرتهم المنزل تحت ضغط اعتداءات ومضايقات متكررة.

وبحسب مصادر فلسطينية محلية، اقتحم المستوطنون القرية وأحرقوا المنزلين وألحقوا أضراراً واسعة بمحتوياتهما، فيما حاول سكان القرية التصدي للهجوم. ووصلت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، بينما قالت المصادر الفلسطينية إن القوات أجبرت أفراد عائلة طوباسي على مغادرة المنزل مجدداً.

وكانت العائلة عادت إلى منزلها قبل ساعات من الهجوم، بعد قرار قضائي سمح لها باستعادته. وقال محمود طوباسي إن أفراد العائلة فوجئوا لدى عودتهم بحجم الأضرار والتخريب الذي لحق بالمنزل خلال الفترة التي مُنعوا فيها من الوصول إليه، قبل أن يهاجم المستوطنون المكان مجدداً ويحرقوه، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه وإتلاف محتوياته وجعله غير صالح للسكن.

وأضاف طوباسي أن العائلة تعرضت منذ نيسان/أبريل لسلسلة من الاعتداءات والضغوط، شملت رشق المنزلين بالحجارة، وإحراق أبوابهما، ونصب خيمة بمحاذاتهما، وهدم أجزاء من أحد المبنيين وإحراق غرفة تخزين، إضافة إلى قطع المياه والكهرباء وإغلاق الطريق المؤدي إلى القرية.

وغادرت العائلة المنزل في 22 تموز/يوليو، بعد أن قالت إنها لم تعد قادرة على البقاء فيه في ظل الاعتداءات المتكررة. وبعد مغادرتها، حاول مستوطنون دخول المنزلين، وفق رواية العائلة، قبل أن يمنعهم جنود إسرائيليون من ذلك.

الجيش الإسرائيلي: أعمال شغب وإصابة ثلاثة من حرس الحدود

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملية إعادة العائلة إلى منزلها لم تستكمل بسبب اندلاع أعمال شغب في المكان.

وذكر الجيش، في بيان، أن أكثر من 100 مستوطن تجمعوا في جالود، وأغلقوا طرقاً وأحرقوا إطارات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، مضيفاً أن مباني ومركبات وممتلكات فلسطينية أُضرمت فيها النيران خلال الأحداث.

وبحسب الجيش والشرطة، أصيب ثلاثة من عناصر حرس الحدود بجروح طفيفة، كما لحقت أضرار بمركبة أمنية. وقالت القوات إنها استخدمت وسائل لتفريق المتظاهرين وأوقفت شخصين للتحقيق.

وتقع جالود في منطقة تشهد منذ سنوات احتكاكات متكررة بين فلسطينيين ومستوطِنين، على خلفية النزاع على الأراضي والطرق والمناطق الزراعية المحيطة بالقرية.

إدانات إسرائيلية واسعة

وأدانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشدة الاعتداء على أفراد الأمن، وأعمال التخريب وإلحاق الضرر بالممتلكات، محذرة من أن مثل هذه الأحداث تزعزع الاستقرار وتشتت جهود قوات الأمن الإسرائيلية في مهام الحماية ومكافحة التهديدات.

من جهته، أدان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال العنف، وقال إن "مجموعة صغيرة من مثيري الشغب لا تمثل جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون في يهودا والسامرة" مؤكدًا دعمه لجنود الجيش وعناصر حرس الحدود، وداعيًا أجهزة إنفاذ القانون إلى "تطبيق أقصى درجات القانون" بحق المتورطين.

كما وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعمال العنف في جالود بأنها "خطيرة للغاية"، معتبرًا إحراق الممتلكات ورشق الحجارة والاعتداء على جنود الجيش وعناصر حرس الحدود "أفعالًا لا يمكن تبريرها"، ودعا إلى محاسبة المتورطين.

بدوره، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحداث بأنها "خطيرة ومقززة"، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق شامل للوصول إلى المسؤولين وتقديمهم إلى القضاء.

هجوم آخر في المغير

وفي حادث منفصل، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار، خلال ساعات الليل، في منزل وعدد من المركبات في قرية المغير شمال شرق رام الله.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار حوادث إحراق ومهاجمة ممتلكات فلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وتتهم مصادر فلسطينية المستوطنين بتكثيف الهجمات على السكان والممتلكات والأراضي الزراعية، فيما تقول السلطات الإسرائيلية إن قوات الأمن تتدخل في بعض الحالات لتفريق أعمال العنف واعتقال مشتبه بهم.

وتشهد مناطق مختلفة من الضفة الغربية احتكاكات متكررة بين المستوطنين والفلسطينيين، إلى جانب عمليات للجيش الإسرائيلي ومواجهات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني والنزاع على الأراضي.