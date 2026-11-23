تطور في التحقيق بحادثة الدهس في كفر قاسم: تنسب الشرطة إلى السائق المشتبه به دافعًا قوميًا، وتحقق في الحادثة باعتبارها هجومًا إرهابيًا محتملًا، بحسب ما أفادت رئيس قسم الجريمة بالقناة العبرية لي عايش مساء اليوم (الاثنين) . ويُشتبه في أن السائق، وهو يهودي في الخمسينيات من عمره، مشتبه بارتكاب محاولات قتل بدافع قومي وجرائم إرهابية.

تبلورت الشبهات الجديدة إثر استجواب السائق مساء أمس، إلى جانب مواد أخرى جُمعت خلال التحقيق. وفي أعقاب هذا التطور، نُقل التحقيق من محققي حوادث السير إلى وحدة «أيال» المركزية في لواء المركز.

أُلقي القبض على المشتبه به الأسبوع الماضي بعد أن صدم أربعة من المشاة في المنطقة الصناعية بكفر قاسم وفرّ من المكان. وكانت المحكمة قد مددت حينها اعتقاله خمسة أيام. ووفقًا للمصادر الطبية، أُصيب ثلاثة من المصابين بجروح طفيفة، فيما أُصيب الرابع بجروح خطيرة.

في مقطع مصوّر من مكان الحادث، ظهرت سيارة تقترب بسرعة من أحد المشاة، وتصدمه بقوة ثم تواصل سيرها. ونتيجة للصدمة، اندفع المشاة في الهواء وارتطم بالطريق. ولاحقًا، تم العثور على السائق وإلقاء القبض عليه في بلدة أخرى.

في المرحلة الأولية من التحقيق، اشتبهت الشرطة في أن السائق كان تحت تأثير المخدرات، وبالتوازي فُحصت شبهات تتعلق بالفرار بعد الحادث، والتسبب بإصابات جسدية فعلية، والقيادة بتهور، والقيادة تحت تأثير الكحول، وعدم تقديم التفاصيل في حادث أُصيب فيه أشخاص. وفي حينه، أفادت الشرطة بأنه لم يُعثر على أي مؤشر إلى أن الحادث وقع على خلفية قومية.

كما تبيّن من التحقيق أن السائق لديه 45 إدانة سابقة بمخالفات مرورية. وقال محاميه، دورون ليفي من مكتب الدفاع العام، الأسبوع الماضي، إن موكله معروف لدى أجهزة الصحة النفسية ويعاني من حالة نفسية صعبة، معربًا عن أمله في أن تنهي الشرطة التحقيق في أقرب وقت.

أمرت المحكمة، بناءً على طلب محامي الدفاع، بحظر نشر اسم المشتبه به وصورته وتفاصيله التعريفية وأي معلومات قد تؤدي إلى التعرف عليه، حتى صدور قرار آخر. ولا يزال التحقيق مستمرًا.