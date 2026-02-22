الصفقة السرية تنكشف: روسيا تسلح إيران - خشية من مواجهة مع إسرائيل

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" مساء اليوم (الأحد) أن إيران أبرمت صفقة أسلحة سرية مع روسيا بقيمة 500 مليون يورو، لشراء آلاف الصواريخ المحمولة المتقدمة على الكتف. وتأتي الصفقة كجزء من الجهد الأكبر الذي تبذله إيران لإعادة بناء منظومة الدفاع الجوي التي دُمرت خلال العملية الإسرائيلية في يونيو\حزيران الماضي.

الاتفاقية، التي تم توقيعها في موسكو في ديسمبر\كانون أول، تلزم روسيا بتزويد 500 منصة إطلاق متنقلة من طراز "فيربا" و2,500 صاروخ "9M336" خلال ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لوثائق روسية سُرّبت إلى صحيفة التايمز وعدد من المصادر المطلعة على الصفقة.

يُعتبر نظام فيربا أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وهو صاروخ موجه بالأشعة تحت الحمراء يُطلق من الكتف وقادر على استهداف صواريخ كروز والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض والطائرات بدون طيار.