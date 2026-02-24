تطورات خطيرة في ملف التهريب إلى غزة… ما كُشف ليس سوى البداية

تطور خطير في قضية التهريب إلى غزة: ستُقدم لائحة اتهام ضد أحد المتورطين - اتهام سيزلزل المنظومة الأمنية. في الوقت الحالي لا يمكن الخوض في التفاصيل، لكن يمكن القول إن ما تم اكتشافه حتى الآن هو فقط غيض من فيض لهذه الظاهرة.

كما هو معلوم، قُدِّم لائحة اتهام ضد بتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك دافيد زيني، بتهمة تهريب سجائر إلى القطاع خلال خدمته في الاحتياط. هناك جنديان آخران مشتبه بهما في ذلك. زيني متهم بأحد البنود الخطيرة في القانون، وهو مساعدة العدو أثناء الحرب. والد بتسلئيل زيني علق قائلاً: "الجهاز القضائي يفبرك بنود التهم فقط للصالحين".

وجاء في بيان النيابة العامة أن "المتهمين ارتكبوا أفعالهم وهم على علم بإمكانية أن تصل البضائع المحظورة إلى حماس، وهم يرون كاحتمال قريب إلى اليقين أن في ذلك قد يكون فيه مساعدة للعدو".

من لوائح الاتهام يتبين أن المتهمين عملوا بتشكيلات متغيرة لتنفيذ تهريب السجائر، مع تقسيم الأرباح من المبيعات. وقد تم ذلك من خلال تضليل الجنود في المعابر إلى القطاع، وبالتوازي مع عرض صورة كاذبة بأن المتهمين يدخلون في إطار خدمتهم العسكرية لأغراض أمنية.

زيني كان في الاحتياط ومسؤولًا عن الغطاء اللوجستي لـ"قوة أوريا"، ويحمل تصاريح دخول لقوافل المعدات إلى داخل القطاع. كما تم تقديم لوائح اتهام إضافية ضد أبيئيل بن دافيد، البالغ من العمر 31 عامًا من كريات جات، جندي احتياط في "قوة أوريا"، وضد أمير دوف هالبرين (38 عامًا)، الذي كان يعرف بن دافيد.

لزينِي نُسبت ثلاث جولات من تهريب حوالي 14 كرتونة سجائر عبر معبر سوفا، مقابلها تلقى 365 ألف شيكل. لهَلبرين نُسبت خمس جولات من التهريب، مقابلها تلقى نحو 4.3 مليون شيكل (جزء من المبلغ تم تقاسمه بين بعض المتهمين)، ولأفيئيل نُسبت خمس جولات من التهريب، مقابلها تلقى نحو 815 ألف شيكل (اثنتان من الجولات اكتملتا، لكن لم يتم دفع مقابل لهما).

من لوائح الاتهام يتضح المتهمين، مع آخرين، عملوا بتشكيلات متغيرة لتهريب السجائر، مع تقسيم الأرباح من المبيعات. وقد تم ذلك من خلال خداع الجنود في المعابر إلى القطاع، وبدمج عرض وضع زائف بأن المتهمين يدخلون في إطار خدمتهم العسكرية لأغراض أمنية.