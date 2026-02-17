نشر أول: قضية تهريب جديدة ذات أبعاد خطيرة كُشفت هذا المساء (الثلاثاء) في i24NEWS. جهاز الأمن يفحص شبهة تفيد بأن عناصر إجرامية رفيعة المستوى عملت على تقديم رشوة لمسؤولين أجانب في القيادة الأمريكية في كريات جات، التي تعالج شؤون إعادة إعمار غزة، بهدف تهريب بضائع ممنوعة إلى القطاع.

وفقًا للشبهات، عملت عناصر إجرامية رفيعة المستوى على رشوة جهات في المقر الأمريكي في كريات غات، الذي يعالج إعادة إعمار غزة، من أجل تهريب بضائع محظورة إلى غزة.

الاشتباه الذي يتم التحقيق فيه في جهاز الأمن يشير إلى تعاون بين مجرمين إسرائيليين ومسؤولين أجانب في القاعدة الأمريكية، والهدف هو تهريب بضائع مع إدخال مبالغ مالية كبيرة إلى جيوب المهربين.

القضية الجديدة تأتي بعد حوالي أسبوعين من تقديم لوائح اتهام في قضية التهريب السابقة إلى غزة، حيث اتُهم 12 شخصًا بتهريب بضائع بقيمة 3.9 مليون شيكل. في القضية السابقة تم تهريب إلى القطاع صناديق سجائر، أجهزة آيفون، بطاريات، كابلات اتصالات وقطع غيار سيارات.

المتهمون في القضية السابقة، بعضهم من جنود الاحتياط، تصرفوا بشكل منهجي وذكي مستغلين نقاط الضعف في منطقة المعابر والنشاط العسكري في المنطقة. من بينهم أيضاً شقيق رئيس الشاباك، بتسلئيل زيني.