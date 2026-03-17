روسيا تزود إيران بمعلومات لشن هجمات ضد الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مساء الثلاثاء أن روسيا توسع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري مع إيران، حيث تقدم صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار المحسنة لمساعدة طهران على استهداف القوات الأمريكية في المنطقة.

مصادر مطلعة على التفاصيل أبلغت وول ستريت أن روسيا تحاول إبقاء شريكتها الأقرب في الشرق الأوسط في القتال ضد القوة العسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل، وإطالة أمد الحرب التي تخدمها من الناحية العسكرية والاقتصادية.

التكنولوجيا التي تم توفيرها تشمل مكونات لطائرات بدون طيار من نوع "شاهد" مطوّرة، والتي تهدف إلى تحسين الاتصال، الملاحة والتوجيه، بحسب المصادر. روسيا تعتمد أيضاً على خبرتها في استخدام الطائرات بدون طيار في أوكرانيا، وتقدم توجيهاً تكتيكياً بخصوص عدد الطائرات بدون طيار التي يجب تشغيلها في العمليات وفي أي ارتفاعات يتعين عليها الهجوم.

الدولة تزود إيران أيضًا بمواقع قوات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، وكذلك مواقع حليفاتها الإقليميات. هذا التعاون تعمق في الأيام الأولى للحرب، عندما زودت روسيا مؤخرًا إيران بصور أقمار صناعية بشكل مباشر، وذلك بحسب ضابط أوروبي ودبلوماسي من الشرق الأوسط.

بحسب محللين، فإن المساعدة تشبه المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا لأوكرانيا في السنوات الأخيرة. في الخليج، يُعتبر دعم موسكو كعامل ساهم في مساعدة إيران في الهجمات الأخيرة ضد أنظمة الرادار الأمريكية في المنطقة. شملت هذه الهجمات رادار الإنذار المبكر لنظام الدفاع الجوي THAAD في الأردن، بالإضافة إلى أهداف أخرى في البحرين، الكويت وسلطنة عمان.