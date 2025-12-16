مسؤول أمريكي يوضح: لماذا إسرائيل لا تشارك في المحادثات حول القوة الدولية في غزة؟

أوضح المسؤولون في الإدارة الأمريكية أن حقيقة عدم دعوة إسرائيل إلى المؤتمر الذي عقد اليوم (الثلاثاء) في قطر بشأن القوة متعددة الجنسيات لقطاع غزة (ISF)، لا تعني أن موقفها لا يؤخذ بعين الاعتبار. مراسلن القناة العبرية للشؤون الدبلوماسية، عميحاي شتاين، أفاد نقلاً عن مصدر أمريكي أن سبب عدم وجود تمثيل إسرائيلي هو بسيط: إسرائيل ليست جزءاً من القوة. هي معنية، وستتعاون القوة معها، لكنها ليست عضواً فيها ولذلك ليست في المؤتمر.

بدلاً من ذلك، اللواء ياكي دولف، المنسق من قبل الجيش الإسرائيلي مع مركز التنسيق المدني-العسكري للقطاع، قدم عرضًا عبر مؤتمر فيديو للمشاركين في المؤتمر. كذلك تركيا لم تُدعَ إلى الاجتماع، الذي شاركت فيه 32 دولة. كما حضر ممثلون من مستويات متوسطة ناقشوا التفاصيل المختلفة مثل تعليمات فتح النار، سلسلة القيادة، مكان تمركز القوة ومدى نشاطها في نزع سلاح حماس.

بالإضافة إلى ذلك، حقيقة أن وفدًا تركيًا لم يُدع إلى المناقشات تُظهر أن الموقف الإسرائيلي، الذي فرض فيتو على مشاركة تركيا في القوة، قد تم قبوله. ومع ذلك، أفاد دبلوماسيان إقليميان لـ i24NEWS أن الأمر ليس نهائيًا بالنسبة للأتراك، الذين "لا يزالون يضغطون على الإدارة الأمريكية ليكونوا جزءًا من القوة، ولم يتنازلوا أبدًا عن ذلك".

نُذكّر أنه في الأسبوع الماضي شدد المبعوث الأمريكي إلى سوريا والسفير في تركيا، توم باراك، في مقابلة مع i24NEWS، على أنه يدعم التدخل التركي. وقال: "تركيا ليست لديها سياسة عدوانية تجاه إسرائيل، وآخر ما يفكرون فيه هو الإمبراطورية العثمانية". وأضاف: "اقتراحنا هو أن القوات التركية يمكن أن تساعد في تهدئة الأوضاع. أنا أفهم لماذا إسرائيل لا تثق بهم - لكن هذا بالتأكيد يمكن أن يساعد".

حتى الآن، توجهت الولايات المتحدة إلى 17 دولة لكي ترسل جنودًا إلى القوة متعددة الجنسيات. هذه الدول تتلقى تحديثات حول القرارات المتعلقة بأنشطة القوة التي تصدر، والرغبة في الإدارة الأمريكية هي الحصول على إجابة بـ"نعم" أو "لا" من تلك الدول خلال الأيام القريبة القادمة. الهدف هو أن نحو 10,000 جندي سيبدؤون بالانتشار في غزة ابتداءً من العام القادم.