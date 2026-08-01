سقوط أحدث مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا.. ماذا حدث لطائرة F-35B المتطورة؟

تحطمت مقاتلة من طراز F-35B تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية، الجمعة، بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بعد أن تمكن الطيار من مغادرة الطائرة قبل سقوطها، وفقًا لما أعلنته السلطات العسكرية الأميركية.

وأوضح سلاح مشاة البحرية أن الحادث وقع في ساعات بعد الظهر قرب القاعدة الجوية، وصُنّف بأنه "حادث من الدرجة A"، وهي أعلى فئة في تصنيف الحوادث العسكرية، وتُستخدم في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الأضرار مليوني دولار أو تؤدي إلى تدمير طائرة عسكرية.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للطيار، مكتفية بالإشارة إلى أنه نجح في تنفيذ عملية الإخلاء من الطائرة، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية.

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وأظهرت مشاهد مصورة من مروحية تابعة لإحدى القنوات الإخبارية تصاعد دخان أسود من حطام الطائرة في منطقة مفتوحة بالقرب من موقع الحادث، بينما انتشرت مركبات عسكرية وفرق إطفاء في المكان.

وقالت المتحدثة باسم خدمات الإطفاء في سان دييغو كانديس هادلي إن فرق الطوارئ استجابت لبلاغ حول حريق اندلع في الغطاء النباتي بالقرب من موقع تحطم الطائرة، وتم التعامل مع الحريق.

مقاتلة شبحية متطورة

وتعد طائرة F-35B إحدى نسخ المقاتلة الشبحية المتقدمة F-35، وتمتاز بقدرتها على الإقلاع من مدارج قصيرة والهبوط بشكل عمودي بفضل نظام دفع خاص.

وتستخدم هذه النسخة بشكل أساسي من قبل قوات مشاة البحرية الأميركية، وتعتبر من أكثر الطائرات القتالية تطورًا في العالم، حيث تبلغ تكلفة الطائرة الواحدة نحو 109 ملايين دولار.

ولم تعلن الجهات العسكرية حتى الآن أسباب تحطم المقاتلة، فيما يتوقع فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث والعوامل التي أدت إلى سقوطها.