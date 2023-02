Les stars Gal Gadot et Rotem Sela réunies aux Seychelles

Les clichés postés sur l'Instagram de l'héroïne du feuilleton israélien "Beauty and the Baker" ont déjà été liké plus de 45000 fois

Plages de rêves, sable chaud et cocotiers : les stars Gal Gadot, Rotem Sela ou encore Yaël Goldman passent leurs vacances aux Seychelles et affichent leurs maillots de bains crées par des designers israéliens. Une fois n'est pas coutume, les filles les plus en vogue du pays se retrouvent au moins une fois par an, et parfois même plus, pour des vacances exotiques. Une escapade qui ne passe pas inaperçue et que tout le monde s'empresse de voir sur les réseaux sociaux.

Instagram / Rotem Sela

Les clichés postés sur l'Instagram de l'héroïne du feuilleton israélien "Beauty and the Baker" ont déjà été liké plus de 45000 fois.