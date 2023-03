Un spin-off des "Shtisel" appelé "Kugel" est en préparation

La série suivra Nuchem et Libby dans les années précédant leur déménagement dans le quartier de Mea Shearim et se déroulera à Anvers

Le studio israélien Yes vient d'annoncer qu’un spin-off de la série à succès "Les Shtisel : une famille à Jérusalem" est en préparation. La série s’appellera "Kugel", du nom d’un gâteau de nouilles très apprécié chez les juifs ashkénazes. Yehonatan Indursky, le cocréateur de "Shtisel", est à l'origine de la série, qui suivra Nuchem (Sasson Gabai) et Libby (Hadas Yaron) dans les années précédant leur déménagement dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem.

La série se déroulera à Anvers, ville belge qui compte une importante population juive, dont environ 20 000 ultraorthodoxes. À Anvers, Nuchem travaille comme bijoutier et diamantaire, comme une grande partie de la population juive de la ville et profite des restaurants casher. Sa jeune fille, Libby, espère se fiancer, mais la famille est déchirée depuis que sa mère les a abandonnés. Tout comme "Shtisel", la série traitera de l'amour, de la famille et des tensions périlleuses qui en découlent.

Il n'y a pas encore de date de sortie pour "Kugel", mais les premiers épisodes devraient être diffusés en Israël avant la fin 2023. Au vu du succès international qu’a connu la série "Shtisel", les producteurs et acteurs espèrent que cela en ira de même pour "Kugel". Il est cependant encore trop tôt pour dire si la série conservera son nom original lors de son éventuelle diffusion hors des frontières d’Israël.

On sait cependant quel type de kugel Nuchem savoure dans la ville belge : le lokhshen kugel, ou kugel de Jérusalem, un plat poivré sucré et salé recouvert d'une croûte sucrée légèrement brûlée. Sasson Gabai explique même dans la promotion de la série, que ce kugel est "délicieux avec un cornichon".