La 2e saison de "La belle de Jérusalem" sortira sur Netflix le 14 juillet

La deuxième saison tant attendue de la série israélienne "La belle de Jérusalem" sortira sur Netflix le 14 juillet. Ce drame historique met en scène les drames et les amours de trois générations d'une famille séfarade de Jérusalem. La première saison de cette série se déroulait en grande partie à l'époque du mandat britannique, avec des allers-retours entre les années 1920 et les années avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans la deuxième saison, qui compte 16 épisodes, le personnage de Luna et son nouveau mari, David (Israel Ogalbo), célèbrent leur lune de miel, tandis que David fait face aux traumatismes de son service militaire pendant la guerre. Pendant ce temps, Gabriel cherche son fils perdu et renoue avec son ancien amour ashkénaze Rochel (Yuval Scharf), mettant à rude épreuve son mariage avec Rosa (Hila Saada). Ephraim (Tom Hagi), le frère militant de Rosa, rejoindra l'organisation paramilitaire sioniste de droite Lehi, mettant la famille en danger.

La série, basée sur le roman éponyme de Sarit Yishai-Levi sorti en 2015, met en vedette Michael Aloni, connu pour son rôle dans "Shtisel", et Swell Ariel Or qui joue le rôle de sa fille, Luna. Lors d'une interview accordée à i24NEWS, la jeune actrice a confié que la série avait notamment le mérite "de faire découvrir à de nombreux spectateurs que des Juifs vivaient sur la terre d'Israël bien avant la Shoah et la Seconde Guerre mondiale".

Quant à la deuxième saison, elle a déjà été diffusée sur YesTV en Israël plus tôt dans l'année.