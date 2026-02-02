Amir Haddad change de registre et devient boulanger sur TF1

Ce soir à 21h10 (FR), TF1 lance La Belle et le Boulanger, une comédie romantique portée par Amir Haddad, qui signe ici son tout premier grand rôle de fiction à la télévision.

Adaptée de la série israélienne culte The Baker and the Beauty, créée par Assi Azar et diffusée à l’origine sur Channel 12, la version française conserve l’ADN du récit : une histoire d’amour improbable entre deux univers que tout oppose.

Amir incarne Benjamin, boulanger passionné, ancré dans une vie simple, familiale et chaleureuse. Face à lui, Louise Meyer, mannequin internationale au sommet de sa carrière, évolue dans un monde de paillettes, de contrats et de solitude feutrée. Leur rencontre, aussi accidentelle que sincère, agit comme un choc doux : celui qui révèle ce qui compte vraiment.

La force de la série tient à ce contraste assumé entre le quotidien d’un fournil et la superficialité du glamour, entre l’odeur du pain chaud et le bruit des flashs. Sans cynisme ni naïveté, La Belle et le Boulanger parle de classes sociales, de rêves contrariés, de loyauté familiale — mais surtout de choix.

Avec une mise en scène élégante, un ton résolument feel-good et une interprétation étonnamment juste d’Amir, la série réussit son pari : rendre universelle une histoire née en Israël, sans en lisser l’émotion ni l’authenticité.