Ariana Grande fait un don pour les enfants de Gaza

Réalisée par l'intermédiaire de sa nouvelle fondation caritative Brighter Days Ahead, cette contribution servira à financer les opérations d'urgence menées par l'ONG Save the Children.

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Ariana Grande
Ariana GrandeEvan Agostini/Invision/The Associated Press

La chanteuse américaine Ariana Grande a apporté son soutien aux enfants et aux familles touchés par la crise humanitaire à Gaza à travers un don d'urgence effectué par sa nouvelle fondation caritative, Brighter Days Ahead.

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L'organisation humanitaire Save the Children UK a récemment salué cette contribution, dont le montant n'a pas été rendu public. Selon l'ONG, les fonds seront directement utilisés pour venir en aide aux enfants et aux familles confrontés à des déplacements, l'insécurité et les besoins humanitaires croissants dans le territoire.

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Cette initiative constitue l'une des premières actions majeures de Brighter Days Ahead, la fondation lancée par la star américaine afin de soutenir des populations vulnérables à travers le monde.

Dans un communiqué présentant son organisation, Ariana Grande a expliqué que sa mission était de « soutenir, protéger et fournir des ressources essentielles aux personnes vulnérables dans le besoin ». La fondation s'appuie sur plusieurs fonds dédiés destinés à financer des organisations offrant assistance, protection et soutien aux populations touchées par des crises humanitaires.

Save the Children UK a souligné l'impact immédiat que pourrait avoir cette aide financière sur le terrain. L'organisation intervient déjà à Gaza à travers plusieurs programmes d'assistance destinés aux enfants et à leurs familles.

Selon l'ONG, ses opérations ont permis jusqu'à présent d'apporter une aide financière directe à plus de 183 000 enfants. Save the Children indique également avoir fourni des services de santé et de nutrition à près de 83 000 enfants, tout en intégrant plus de 11 000 jeunes à des programmes éducatifs d'urgence.

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