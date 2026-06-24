Ariana Grande fait un don pour les enfants de Gaza

La chanteuse américaine Ariana Grande a apporté son soutien aux enfants et aux familles touchés par la crise humanitaire à Gaza à travers un don d'urgence effectué par sa nouvelle fondation caritative, Brighter Days Ahead.

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L'organisation humanitaire Save the Children UK a récemment salué cette contribution, dont le montant n'a pas été rendu public. Selon l'ONG, les fonds seront directement utilisés pour venir en aide aux enfants et aux familles confrontés à des déplacements, l'insécurité et les besoins humanitaires croissants dans le territoire.

Cette initiative constitue l'une des premières actions majeures de Brighter Days Ahead, la fondation lancée par la star américaine afin de soutenir des populations vulnérables à travers le monde.

Dans un communiqué présentant son organisation, Ariana Grande a expliqué que sa mission était de « soutenir, protéger et fournir des ressources essentielles aux personnes vulnérables dans le besoin ». La fondation s'appuie sur plusieurs fonds dédiés destinés à financer des organisations offrant assistance, protection et soutien aux populations touchées par des crises humanitaires.

Save the Children UK a souligné l'impact immédiat que pourrait avoir cette aide financière sur le terrain. L'organisation intervient déjà à Gaza à travers plusieurs programmes d'assistance destinés aux enfants et à leurs familles.

Selon l'ONG, ses opérations ont permis jusqu'à présent d'apporter une aide financière directe à plus de 183 000 enfants. Save the Children indique également avoir fourni des services de santé et de nutrition à près de 83 000 enfants, tout en intégrant plus de 11 000 jeunes à des programmes éducatifs d'urgence.