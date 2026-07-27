Boy George partage "Od Nirkod (We Will Dance Again)" et réaffirme son soutien à Israël

Le chanteur britannique Boy George, figure emblématique du groupe Culture Club, a une nouvelle fois exprimé son soutien à Israël et au peuple juif. Dimanche soir, l'interprète de « Karma Chameleon » a partagé sur son compte X la chanson « Od Nirkod (We Will Dance Again) », d'une durée de 3 minutes et 18 secondes, accompagnée d'un unique mot : « Shalom ».

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Ce geste s'inscrit dans la continuité des nombreuses prises de position de l'artiste en faveur d'Israël depuis les attaques du 7 octobre 2023. Bien que Boy George ne soit pas juif et ait grandi dans une famille catholique irlandaise, il entretient depuis longtemps des liens étroits avec la communauté juive et n'a jamais caché son admiration pour celle-ci.

Au fil des mois, le chanteur a régulièrement dénoncé l'antisémitisme et apporté son soutien aux Israéliens, malgré les critiques suscitées par ses prises de position. Il s'était notamment porté à la défense de plusieurs personnalités ciblées pour leur soutien à Israël, appelant à ne pas abandonner le peuple israélien.

En partageant « Od Nirkod (We Will Dance Again) », Boy George adresse un nouveau message de solidarité à Israël et à la communauté juive. Un geste symbolique qui a été largement salué par de nombreux internautes, dans un contexte où les soutiens publics d'artistes internationaux à Israël demeurent relativement rares.