Brigitte Bardot, légende du cinéma français, est morte à 91 ans

Brigitte Bardot, légende du cinéma français et militante emblématique de la cause animale, est décédée à l’âge de 91 ans, a annoncé ce dimanche 28 décembre la fondation qui porte son nom. Surnommée « BB », elle fut l’un des visages les plus célèbres du 7e art et un symbole mondial de liberté et d’émancipation féminine dans les années 1950 et 1960.

Révélée en 1956 par "Et Dieu… créa la femme" de Roger Vadim, Brigitte Bardot accède à une célébrité fulgurante. Scrutée par les médias du monde entier, elle enchaîne les succès populaires et critiques, de "La Vérité" d’Henri-Georges Clouzot au "Mépris" de Jean-Luc Godard, dont certaines scènes deviennent mythiques. Elle tourne avec les plus grands réalisateurs et partage l’affiche avec Jeanne Moreau ou Claudia Cardinale, tout en incarnant une modernité féminine qui marque durablement son époque.

Parallèlement à sa carrière d’actrice, elle connaît un succès notable dans la chanson, notamment grâce à sa collaboration avec Serge Gainsbourg. Égérie nationale, elle prête aussi ses traits à Marianne, symbole de la République.

En 1975, à seulement 41 ans, Brigitte Bardot décide de quitter définitivement le cinéma, dénonçant une célébrité devenue étouffante. Elle se consacre alors entièrement à la défense des animaux, combat qu’elle mène sans relâche jusqu’à la fin de sa vie. En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot, engagée contre la chasse, les abandons et les mauvais traitements.

Cette seconde vie militante est cependant marquée par de nombreuses polémiques. Ses prises de position politiques, de plus en plus radicales, et plusieurs condamnations judiciaires pour des propos racistes et haineux ont profondément terni son image publique.

Icône adulée puis figure controversée, Brigitte Bardot laisse une empreinte majeure sur le cinéma français et sur la cause animale, à laquelle elle aura consacré ses dernières décennies.