De la mémoire à la bande dessinée : Didier Eisack raconte la traque d’Otto Abetz par son grand-père

Adapter un livre historique dense en bande dessinée est toujours un pari. Avec son nouvel album, Didier Eisack relève ce défi en transformant son ouvrage paru en 2022 en un récit graphique puissant, centré sur l’histoire de son grand-père, Joachim Eisack, figure méconnue de la Résistance.

Le choix du format BD s’impose d’abord comme un acte de transmission. Pour l’auteur, il s’agit moins d’enseigner que de faire passer une histoire à un public plus large, notamment les jeunes. Soutenu par des institutions mémorielles françaises et pensé en lien avec le monde éducatif, l’album devient un outil pédagogique accessible, sans renoncer à l’exigence historique.

Là où le livre comptait plus de 600 pages, la bande dessinée en propose moins d’une centaine, enrichies d’un dossier historique. Ce resserrement a conduit à un parti pris fort : se concentrer sur la traque menée par Joachim Eisack contre Otto Abetz, ambassadeur du Reich à Paris sous l’Occupation. Un choix narratif lourd de sens. Juif allemand, apatride et considéré comme « indésirable » avant-guerre, Joachim Eisack incarne le renversement du destin : de persécuté, il devient acteur central de la lutte contre le régime nazi.

Le travail d’adaptation a été mené en étroite collaboration avec l’éditeur et le dessinateur. Scénarisation précise, découpage rigoureux, puis liberté artistique assumée : certaines séquences visuelles, inattendues, enrichissent le récit au-delà de ce qui était imaginé à l’écrit, donnant à la mémoire une force sensorielle nouvelle.

À travers cette bande dessinée, Didier Eisack propose bien plus qu’un hommage familial. Il offre une œuvre de culture et de mémoire, qui rappelle le rôle essentiel de résistants souvent oubliés et participe, par un langage contemporain, à la transmission de l’histoire de la Shoah et de la Résistance.