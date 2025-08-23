Décès soudain de Diego Borella, assistant-réalisateur de Emily in Paris

Articles recommandés -

Le tournage de la cinquième saison de Emily in Paris a été frappé par une tragédie. Diego Borella, assistant-réalisateur de la série à succès de Netflix, est décédé à l’âge de 47 ans après s’être effondré sur le plateau, jeudi soir à Venise.

Selon La Repubblica, le drame s’est produit vers 19h au prestigieux hôtel Danieli, où une partie du tournage était en cours. Les secours, rapidement intervenus, n’ont pas pu le réanimer. Le décès de Borella survient alors que l’équipe s’apprêtait à tourner la dernière scène de la saison.

Professionnel vénitien reconnu dans le milieu du cinéma, des arts visuels et de la littérature, Borella s’était récemment lancé dans l’écriture de contes et d’histoires pour enfants. Sa disparition a bouleversé l’équipe artistique et technique de la série, qui a interrompu immédiatement le tournage.

La saison 5 d’Emily in Paris devait s’achever dans les prochains jours, après plusieurs semaines de prises de vues en Italie, entre Rome et Venise. Netflix avait annoncé quelques jours auparavant que cette nouvelle saison, composée de dix épisodes, serait diffusée à partir du 18 décembre. Dans cette suite, l’héroïne Emily Cooper (incarnée par Lily Collins) quitte Paris pour Rome, poursuivant ses aventures professionnelles et sentimentales. Mais ce tournage, placé sous le signe du romantisme et des paysages italiens, est désormais marqué par le décès brutal de l’un de ses artisans essentiels.