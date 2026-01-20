Eurovision 2026 : Noam Bettan, chanteur franco-israélien, représentera Israël

À 27 ans, Noam Bettan a été choisi pour représenter Israël au Concours Eurovision de la chanson 2026, qui se tiendra en mai à Vienne. Le chanteur s’est imposé ce week-end lors de la grande finale de Hakochav Haba (Nouvelle star), l’émission qui sert de sélection nationale.

Né en Israël de parents immigrés français et originaire de Ra’anana, Noam Bettan s’est distingué tout au long de la saison par une voix solide et une forte présence scénique. Sa victoire intervient dans un contexte politique particulièrement tendu autour de la participation d’Israël à l’Eurovision, alors que de nombreux artistes et fans européens avaient appelé à l’exclusion du pays en raison de la guerre contre le Hamas à Gaza.

Malgré ces pressions, l’Union européenne de radio-télévision (UER) a voté le mois dernier à une large majorité pour maintenir Israël dans la compétition. En réaction, plusieurs pays — dont l’Irlande, l’Islande, les Pays-Bas, l’Espagne et la Slovénie — ont annoncé leur boycott de l’édition 2026.

Conscient de l’accueil contrasté qui l’attend à Vienne, Noam Bettan se dit néanmoins prêt à relever le défi. « C’est entrer dans la gueule du lion », a-t-il confié lors d’une interview sur la radio Kan Gimmel. « Mais voir quelques drapeaux israéliens dans le public et se dire qu’un pays entier est derrière vous, que vous êtes sa voix, c’est un immense privilège. »

La chanson qu’il interprétera à l’Eurovision sera dévoilée en mars. Elle sera sélectionnée par un comité mis en place par la chaîne publique Kan, organisatrice de la participation israélienne au concours. D’ici là, Noam Bettan entend se concentrer sur la préparation artistique, avec l’objectif de porter haut les couleurs d’Israël sur la scène européenne, malgré un climat particulièrement polarisé.