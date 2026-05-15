Eurovision : l’Israélien Noam Bettan passera en troisième position lors de la grande finale

Le représentant israélien Noam Bettan se produira en troisième position lors de la grande finale de l’Eurovision, prévue samedi soir à Vienne, en Autriche. Le chanteur israélien a décroché sa place en finale après sa qualification lors de la première demi-finale du 70e Concours Eurovision de la chanson.

À 36 heures de la finale, Israël figure actuellement à la quatrième place des pronostics de victoire, derrière la Finlande, l’Australie et la Grèce. Une position qui confirme l’intérêt suscité par la candidature israélienne dans une édition particulièrement suivie et politiquement sensible.

La seconde demi-finale, organisée jeudi soir, a permis au Danemark, à l’Australie, à la Roumanie, à l’Ukraine, à la Bulgarie, à l’Albanie, à la Tchéquie, à Malte, à la Norvège et à Chypre de rejoindre la finale. Ces pays retrouveront les qualifiés de mardi : Israël, la Finlande, la Grèce, la Suède, la Moldavie, la Croatie, la Serbie, la Pologne, la Lituanie et le Portugal.

Ils seront également en compétition avec les pays automatiquement qualifiés, à savoir l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la France, ainsi qu’avec l’Autriche, pays hôte de cette édition.

La finale se tiendra dans un contexte de fortes tensions autour de la participation israélienne. Une manifestation anti-israélienne est prévue samedi à Vienne et pourrait rassembler plusieurs milliers de militants. Les autorités autrichiennes ont placé la police en état d’alerte renforcée afin d’encadrer l’événement et d’assurer la sécurité autour du concours.

Pour Noam Bettan, ce passage en troisième position constituera donc un moment très attendu, à la fois sur le plan artistique et symbolique, alors qu’Israël reste l’un des pays les plus observés de cette édition 2026 de l’Eurovision.