Eurovision : la robe de la candidate Eden Golan rappellera les plaies d'Israël

Lors de sa première répétition sur la scène de l'Eurovision en Suède le 30 avril, la candidate israélienne est apparue dans une robe couleur crème, faite de bandes de tissu évoquant des bandages. Une manière de rappeler ce qu'a traversé l'État hébreu depuis 7 mois, alors même que les deux premiers titres proposés par la chanteuse, “October rain” et “Dancing forever” qui évoquaient les massacres du 7 octobre, avaient été jugés trop "politiques" et rejetés par les organisateurs du concours.

Courtesy EBU

C'est finalement avec le le titre "Hurricane" qu'elle a interprété à trois reprises lors de la répétition qu'Eden Golan concourra lors des demi-finales qui auront lieu les 7 et 9 mai à Malmö en Suède. "C'était une excellente répétition, les producteurs suédois ont été très impressionnés par Eden et ses capacités vocales", a déclaré le metteur en scène de la chanteuse, Yoav Tzafir, à la chaîne N12. "C'est la chanson qui m'a le plus touché", lui aurait dit un des producteurs suédois.

Des mesures de sécurité renforcées encadrent le voyage et la chanteuse a reçu pour instruction de la part des services de sécurité israéliens, de ne quitter sa chambre d’hôtel qu’en cas de stricte nécessité. "Nous sommes entre de bonnes mains, la sécurité ici est du plus haut niveau possible", a poursuivi Tzafir. "Nous sommes protégés à la fois par la police suédoise et par notre merveilleux personnel israélien. Nous allons donner tout ce que nous avons pour représenter le pays avec honneur". À propos d’une consigne qui aurait été émise de ne pas brandir de drapeau israélien dans la salle, Tzafir a précisé : "C’est faux, c’est une fake news, il sera permis d'agiter des drapeaux israéliens et nous serons les premiers à le faire dans la 'green room'".

Instagram Eurovision

Tzafir a par ailleurs estimé que la chanson israélienne était la meilleure de la compétition, alors qu’Eden Golan est actuellement en septième position dans les paris. "Je crois en la chanson et en Eden, et suis sûr que nous atteindrons des sommets", a-t-il assuré. "Je ne sais pas comment les juges feront leur choix, ils seront peut-être antisémites, je n'en ai aucune idée, mais je sais ce que nous méritons : une place élevée, voire la première". Si Eden Golan se qualifie, elle participera à la grande finale prévue le samedi 11 mai.