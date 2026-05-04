« Happy Place » triomphe aux prix de la télévision israélienne, une cérémonie marquée par la guerre et les tensions politiques

La série « Happy Place », créée et portée par Noa Koler, s'est imposée comme la grande gagnante des prix 2025 de l'Académie israélienne du cinéma et de la télévision, organisée dimanche soir à Tel-Aviv après avoir été rapportée en raison de la guerre contre l'Iran.

La cérémonie, diffusée sur la chaîne publique Kan, a largement été consacrée à cette dernière, qui repart en remportant 27 prix.

Comédie centrée sur une orthophoniste confrontée à une crise existentielle, « Happy Place » a remporté dix prix, dont ceux de « Meilleure série dramatique », « Meilleure réalisation » et « Meilleur scénario ». Noa Koler a également été distinguée pour son interprétation.

Derrière ce succès, le documentaire « Corinne Allal : Farewell Tour » s'est illustré avec six récompenses, suivi de la série humoristique « Bloody Murray », qui en a décroché cinq. L'émission satirique « Eretz Nehederet » a elle aussi été saluée à plusieurs reprises.

La soirée a également rendu hommage à Alon Abutbul, décédé l'été dernier, récompensé à titre posthume pour ses rôles dans deux séries. Ses proches sont montés sur scène pour recevoir les distinctions en son nom.

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Initialement prévue plus tôt dans l'année, la cérémonie avait été repoussée en raison du conflit régional impliquant Israël et l'Iran au printemps, illustrant l'impact direct de la situation sécuritaire sur la vie culturelle du pays.

Entre célébration artistique, hommages et discours engagés, cette édition des prix de la télévision israélienne a ainsi reflété une industrie dynamique, mais profondément marquée par le contexte politique et sécuritaire actuel.