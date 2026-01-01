HBO Max arrive en Israël le 13 janvier et bouscule le marché du streaming

Le paysage du streaming en Israël s’apprête à connaître un tournant majeur. Le service mondial HBO Max sera officiellement lancé dans le pays le 13 janvier 2026, a annoncé Warner Bros. Discovery. Cette arrivée très attendue marque une nouvelle étape dans l’expansion internationale de la plateforme et promet de rebattre les cartes face à une concurrence déjà bien installée.

Le déploiement israélien de HBO Max se fera dans le cadre d’un partenariat avec l’opérateur yes, garantissant une intégration rapide sur le marché local. Dès son lancement, la plateforme proposera un catalogue particulièrement riche mêlant séries originales, grands succès du cinéma et documentaires.

Parmi les contenus phares disponibles dès le premier jour figurent The White Lotus, Euphoria, The Last of Us, ainsi que de nouvelles productions inédites en Israël comme The Pitt ou Heated Rivalry. Les abonnés auront également accès à l’immense catalogue historique de HBO, avec des séries devenues cultes telles que The Sopranos, The Wire, Six Feet Under, Game of Thrones ou encore Sex and the City.

Côté tarifs, HBO Max opte pour une stratégie agressive. L’offre standard sera proposée à 49,90 shekels par mois, avec deux écrans simultanés en HD. Une formule premium à 64,90 shekels permettra une utilisation sur quatre écrans en parallèle, en qualité 4K Ultra HD.

Cette annonce intervient dans un contexte particulier, alors que Warner Bros. Discovery fait l’objet de convoitises de la part de groupes concurrents, notamment Netflix et Paramount Global. Malgré ces incertitudes, le lancement israélien est confirmé et inchangé.

Avec l’arrivée de HBO Max, le marché local du streaming devient plus compétitif que jamais. Face à Disney+ et Apple TV+, la plateforme entend séduire le public israélien grâce à la force de ses contenus premium et à une politique tarifaire attractive.