Hébron inaugure un nouveau centre consacré à l’histoire juive de la ville

Un nouveau centre de visiteurs baptisé « Les portes de Hébron » a été inauguré cette semaine à Hébron, à proximité immédiate du Tombeau des Patriarches. Le projet, porté par le mouvement Habad-Loubavitch de Hébron, entend offrir aux visiteurs une immersion dans l’histoire juive de la ville des Patriarches, avec un accent particulier sur les liens historiques entre le mouvement Habad et Hébron.

Installé dans le bâtiment historique Gutnick, ce nouveau complexe constitue la première phase d’un vaste projet éducatif et touristique développé face au Caveau des Patriarches, lieu saint du judaïsme où, selon la tradition, reposent Abraham, Isaac et Jacob ainsi que leurs épouses.

Le parcours multimédia proposé combine films, reconstitutions visuelles et expériences immersives retraçant l’histoire juive de Hébron depuis l’époque d’Abraham jusqu’à nos jours.

Le centre met également en avant le rôle joué au fil des siècles par le mouvement Habad dans le maintien et le développement de la présence juive à Hébron.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de plusieurs ministres israéliens, parmi lesquels Itamar Ben-Gvir, Amichai Eliyahou, Ze’ev Elkin et Orit Strook, ainsi que de responsables religieux et municipaux de Hébron et de Kiryat Arba.

Selon les organisateurs, de nombreux visiteurs se rendent aujourd’hui uniquement au Tombeau des Patriarches sans découvrir les autres sites historiques juifs de la ville.

Le nouveau centre vise ainsi à encourager la découverte du patrimoine juif de Hébron, notamment l’ancien cimetière juif ou encore la tombe de la Rebbetzin Menouha Rahel Slonim, figure historique majeure de Habad.

Le projet a été développé avec des financements privés et le soutien du ministère israélien du Patrimoine.