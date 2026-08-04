Herzliya : une exposition caritative pour soutenir les blessés de guerre israéliens

Du 5 au 14 août, la Galerie Théo à Herzliya Pituah accueillera une exposition exceptionnelle intitulée « Gog et Magog », réunissant près de 60 artistes israéliens et francophones autour d'une même ambition : mettre l'art au service des victimes de la guerre.

Invité sur le plateau d'i24NEWS, Bruno Lellouche, fondateur de l'association Netzach France-Israël, a présenté cette initiative inspirée du récit biblique du livre d'Ézéchiel. À travers leurs œuvres, les artistes proposent une réflexion contemporaine sur le combat entre le bien et le mal, dans un contexte marqué par les attaques du 7 octobre et la guerre menée contre Israël par le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et l'Iran.

Mais au-delà de sa dimension artistique, l'exposition poursuit un objectif profondément humanitaire. L'intégralité des recettes de la vente des œuvres sera consacrée au financement de programmes de réhabilitation des soldats et civils souffrant de stress post-traumatique.

Ces fonds permettront notamment de développer le projet des « Chiens de l'Espoir », mené avec l'association Keren Or Caesaria. Des chiens spécialement formés accompagnent les victimes de traumatismes psychologiques afin de les aider à retrouver une vie normale. Chaque animal nécessite un investissement compris entre 3 500 et 4 000 euros, et une centaine de chiens sont déjà en activité.

Bruno Lellouche a rappelé que les blessures invisibles de la guerre constituent aujourd'hui l'un des plus grands défis auxquels Israël est confronté. Évoquant le récent suicide d'un survivant du festival Nova, il a insisté sur l'urgence d'apporter un accompagnement durable aux personnes traumatisées.

Le point d'orgue de l'événement aura lieu le vendredi 7 août, avec un concert exceptionnel offert bénévolement par Noam Betan, représentant d'Israël à l'Eurovision, tandis que des œuvres de sa mère, également artiste, seront exposées.

L'entrée est libre et gratuite, avec l'ambition de récolter près de deux millions de shekels au profit des blessés de guerre et des victimes de stress post-traumatique.