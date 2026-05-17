Israël va installer un musée de Tsahal sur l’ancien site de l’UNRWA à Jérusalem

Le gouvernement israélien a approuvé ce dimanche la création d’un nouveau musée de Tsahal sur l’ancien complexe de l’UNRWA à Jérusalem, lors d’une réunion spéciale organisée à l’occasion de Yom Yerushalayim.

Le projet prévoit également l’installation d’un nouveau bureau du ministre de la Défense et le transfert du bureau de recrutement militaire de Jérusalem vers un complexe modernisé dans le quartier de Ma’alot Dafna, près de la colline des Munitions.

La décision a été portée par le ministère de la Défense, la municipalité de Jérusalem et l’Autorité foncière israélienne. Un terrain d'environ 9 hectares, sera attribué au ministère de la Défense pour construire ce nouveau pôle militaire et mémoriel.

Le musée doit raconter l’histoire de la création de Tsahal et de l’État d’Israël. Il comprendra des espaces d’exposition, des activités éducatives, des conférences et des programmes destinés aux jeunes, aux soldats et au grand public.

Le nouveau bureau de recrutement remplacera l’actuel bâtiment, plus ancien, situé dans le centre de Jérusalem. Il doit offrir de meilleures conditions d’accueil aux recrues de la capitale et de sa région.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a salué une décision de « souveraineté, de sionisme et de sécurité ». Il a affirmé que l’installation d’institutions de Tsahal sur l’ancien site de l’UNRWA envoyait un message clair aux ennemis d’Israël.

Le ministre du Logement, Haim Katz, a lui aussi défendu le choix du lieu, estimant qu’il s’agissait de transformer un terrain auparavant utilisé par un organisme international hostile en un site consacré à la mémoire nationale israélienne.

Le maire de Jérusalem, Moshe Lion, a qualifié la décision d’« historique » pour la ville. Selon lui, le futur complexe renforcera le lien entre Tsahal et la capitale d’Israël, tout en contribuant au développement de Jérusalem.