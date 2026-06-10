Jérusalem : un tableau de Magritte endommagé par un enfant au Musée d’Israël

Une œuvre emblématique du peintre surréaliste belge René Magritte a été accidentellement endommagée au Musée d'Israël, à Jérusalem. Le tableau "Le Château des Pyrénées" a été perforé après qu’un garçon de cinq ans a lancé une pomme de pin en sa direction lors d’une visite familiale.

Selon les informations rapportées par la presse israélienne, l’enfant avait ramassé l’objet dans le jardin de sculptures du musée avant de le projeter vers la toile, exposée dans les collections permanentes. L’impact a provoqué un trou dans l’œuvre, qui a immédiatement été retirée de l’exposition et transférée au laboratoire de conservation du musée.

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Les restaurateurs ont entrepris un travail minutieux qui devrait durer plusieurs semaines. La première étape consiste à réparer la toile elle-même, dont la structure a été déformée par le choc. Les spécialistes devront ensuite restaurer les différentes couches de peinture à l’huile afin de redonner à l’œuvre son apparence d’origine.

Réalisé en 1959 pour l’avocat et écrivain Harry Torczyner, Le Château des Pyrénées figure parmi les œuvres les plus connues de Magritte. Le tableau représente un immense rocher suspendu dans le ciel, surmonté d’un château dominant une mer agitée. L’œuvre a rejoint les collections du Musée d’Israël en 1985 à la suite d’un don de son commanditaire.

L’incident relance également le débat sur la protection des œuvres exposées. Contrairement à certaines peintures particulièrement fragiles, le tableau n’était protégé ni par une vitre ni par un système de sécurité spécifique. Le musée explique ce choix par sa volonté de permettre aux visiteurs d’observer les œuvres au plus près et de profiter d’une expérience immersive. Les responsables de l’institution se sont toutefois montrés confiants quant aux chances de restauration complète du chef-d’œuvre, qui devrait retrouver sa place dans les galeries une fois les travaux achevés.