L’actrice Catherine O’Hara, connue pour "Maman, j’ai raté l’avion !", est morte à 71 ans

Née à Toronto, au Canada, Catherine O’Hara avait grandi au sein d’une fratrie de sept enfants. Elle débute sa carrière dans les années 1970 au sein de la célèbre troupe d’improvisation Second City, avant de se faire remarquer dans l’émission satirique SCTV, qui lui vaut dès 1982 un Emmy Award pour son travail d’écriture et d’interprétation.

Le grand public la découvre véritablement en 1990 dans le rôle inoubliable de la mère de Kevin McCallister dans Maman, j’ai raté l’avion !, aux côtés de Macaulay Culkin. Le film devient un succès mondial et installe durablement Catherine O’Hara comme une valeur sûre de la comédie hollywoodienne. Elle enchaîne ensuite les rôles marquants au cinéma, notamment dans Beetlejuice, Best in Show ou encore A Mighty Wind, collaborant à plusieurs reprises avec le réalisateur Christopher Guest.

À la télévision, elle connaît un immense regain de notoriété grâce à son interprétation flamboyante de Moira Rose dans Bienvenue à Schitt’s Creek, un rôle qui lui vaut l’Emmy Award de la meilleure actrice en 2020. Plus récemment, elle avait encore été saluée pour ses performances dans The Last of Us et The Studio, toutes deux nommées aux Emmy Awards.

Avec plus de quarante ans de carrière entre cinéma et télévision, Catherine O’Hara laisse l’image d’une actrice singulière, à l’humour ciselé et au talent unanimement reconnu, qui a marqué durablement la culture populaire nord-américaine.