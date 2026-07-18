L'actrice et chanteuse Shoshana Shani-Lavie est décédée

L'actrice, chanteuse et comédienne israélienne Shoshana « Shoshik » Shani-Lavie est décédée à l'âge de 91 ans. Figure incontournable du théâtre et du cinéma israéliens depuis les années 1950, elle laisse derrière elle une carrière de plus de sept décennies et deux filles, Noa et Yaël Lavie.

Née à Tel-Aviv en 1935 sous le nom de Shoshana Shprong, elle monte sur scène dès l'âge de 14 ans avant d'intégrer le théâtre Cameri, où elle jouera pendant plus de trente ans. Après son service dans la troupe artistique de l'armée israélienne (Nahal), elle poursuit une carrière qui fera d'elle l'un des visages les plus emblématiques de la scène culturelle israélienne.

Son rôle de la fille du meunier dans la célèbre comédie musicale pour enfants « Uts Li Guts Li » (« Rumpelstiltskin ») demeure l'un de ses plus marquants. Elle a également joué dans de nombreux films, parmi lesquels « Un trou dans la lune », « Lupo », « Opération Yonatan », « Le Chômeur de Tito » ou encore « Chasser les éléphants », ainsi que dans de nombreuses séries télévisées.

Très appréciée du jeune public, Shoshik Shani-Lavie a enregistré plusieurs albums pour enfants, prêté sa voix à des personnages de dessins animés, notamment dans les versions hébraïques de « Blanche-Neige et les Sept Nains » et de « La Petite Sirène », avant de transmettre son savoir en enseignant le théâtre et la diction à plusieurs générations de comédiens.

Mariée durant près d'un demi-siècle au chanteur et acteur Arik Lavie, disparu en 2004, elle avait publié en 2012 une autobiographie retraçant leur vie commune. En 2022, la ville de Tel-Aviv lui avait décerné le titre de citoyenne d'honneur, saluant l'ensemble de son œuvre et sa contribution majeure à la culture israélienne.