Le chanteur Ishay Lévi est décédé à l’âge de 63 ans

Le chanteur israélien Ishay Lévi est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l’âge de 63 ans, a annoncé sa famille.

« C’est avec une douleur indescriptible que nous annonçons le décès d’Ishay Lévi cette nuit. Nous communiquerons ultérieurement les détails des funérailles. Nous n’avons pas les mots pour le moment », a déclaré son entourage dans un communiqué.

Hospitalisé ces derniers jours dans un état grave, l’artiste avait progressivement mis un terme à ses activités publiques. L’été dernier déjà, il avait été contraint d’annuler plusieurs concerts en raison de problèmes de santé qu’il n’avait pas souhaité détailler. Au cours des six derniers mois, il ne se produisait plus sur scène.

Né dans une famille modeste, Ishay Lévi avait commencé à chanter dès l’adolescence, se produisant dans des clubs et lors de fêtes populaires. Son deuxième album, Hiné Ba Hayom (« Voici venu le jour »), sorti en 1986, lui avait apporté une large reconnaissance auprès du public israélien.

Sa carrière a toutefois été marquée par de nombreuses épreuves personnelles. Proche du chanteur Zohar Argov à ses débuts, il avait sombré dans la toxicomanie et traversé de longues années de dépendance, ponctuées de tentatives de désintoxication et de rechutes.

Malgré ces difficultés, Ishay Lévi était parvenu à relancer sa carrière à plusieurs reprises. Son album Lehathil MeBereshit (« Recommencer depuis le début »), sorti en 1989, avait rencontré un grand succès et donné naissance à plusieurs titres devenus incontournables, dont le célèbre Rikdi (« Danse »).

Sa disparition suscite une vive émotion dans le monde de la musique israélienne, qui perd l’un de ses artistes les plus populaires et les plus influents.