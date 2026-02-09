"Le Sel et le Miel" : raconter l’histoire juive en chansons

Invité sur i24NEWS, Bernard Bitan, comédien et auteur, est venu présenter la reprise très attendue du Sel et le Miel, la comédie musicale culte qu’il a coécrite avec Laurent Bentata. Un spectacle emblématique, créé en 1994, qui revient à Paris dans un contexte chargé de sens, avec trois représentations exceptionnelles les 16, 17 et 18 mars aux Folies-Bergère.

Près de vingt ans après sa dernière représentation parisienne à l’Olympia, Le Sel et le Miel renoue avec la scène française après avoir été joué à l’international, notamment en Israël en version hébraïque. Sur scène, plus de 40 artistes, des décors spectaculaires et une énergie digne des grandes productions de Broadway portent une fresque musicale retraçant l’histoire du peuple juif, de l’étoile jaune à l’étoile bleue, de la Shoah à la naissance de l’État d’Israël.

Bernard Bitan l’assume pleinement : remonter ce spectacle aujourd’hui est un acte de courage et de fierté. « La meilleure façon de lutter contre l’antisémitisme, c’est d’assumer sa fierté d’être juif », rappelle-t-il, citant Arthur Essebag. Mais Le Sel et le Miel ne s’adresse pas uniquement au public communautaire. C’est avant tout une histoire d’amour, un grand spectacle populaire, fait de chants, de danses et d’émotions, destiné à rassembler.

Malgré les interrogations sécuritaires liées au contexte actuel, l’accueil du public est au rendez-vous : salles combles, dates supplémentaires, aucune menace recensée. La production a même choisi de lier culture et solidarité, avec une avant-première au théâtre Bobino au profit d’associations engagées dans la lutte contre le cancer de l’enfant.

Un spectacle de mémoire, de transmission et d’espoir — plus que jamais nécessaire.